Прицел оптический Vortex Diamondback Tactical 6-24X50 FFP
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Увеличение, крат
24
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
99 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709959
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Характеристики
Бренд
Комлектация
Прицел ,наглазники, антибликовая бленда и кольца.
Увеличение, крат
24
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
99 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Размер окуляра, мм
44
Рабочая температура, ° C
от -25 до +40
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Длина, мм
356
Масса (без батареи), кг
0.697
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х10х9
Вес, кг.
1.2
Описание товара Прицел оптический Vortex Diamondback Tactical 6-24X50 FFP
Оптический прицел VORTEX с мощным 24-кратным увеличением и большим объективом 50 мм отлично подойдёт тем, кто ценит чёткость изображения на значительных расстояниях. Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает устойчивый монтаж, а универсальное крепление на планку Weaver от 40 мм даёт широкие возможности для установки. Длина 356 мм делает прицел достаточно компактным для удобной эксплуатации. Прибор работает стабильно при температурах от -25 до +40?°C, позволяя использовать его как в холодных рассветах, так и при летней жаре.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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Бренд
Комлектация
Прицел ,наглазники, антибликовая бленда и кольца.
Увеличение, крат
24
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
99 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Размер окуляра, мм
44
Рабочая температура, ° C
от -25 до +40
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Развернуть
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Длина, мм
356
Масса (без батареи), кг
0.697
Страна производитель
Китай
Оптический прицел VORTEX с мощным 24-кратным увеличением и большим объективом 50 мм отлично подойдёт тем, кто ценит чёткость изображения на значительных расстояниях. Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает устойчивый монтаж, а универсальное крепление на планку Weaver от 40 мм даёт широкие возможности для установки. Длина 356 мм делает прицел достаточно компактным для удобной эксплуатации. Прибор работает стабильно при температурах от -25 до +40?°C, позволяя использовать его как в холодных рассветах, так и при летней жаре.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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