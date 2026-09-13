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Прицел оптический Veber Wolf Alfa 1-6x24 FCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прицел оптический Veber Wolf Alfa 1-6x24 FCD

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Прицел оптический Veber Wolf Alfa 1-6x24 FCD - фото 1
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 1-6x24 FCD - фото 2
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 1-6x24 FCD - фото 3
Прицел оптический Veber Wolf Alfa 1-6x24 FCD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
от 85 до 88.5 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
25,4 мм
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 1-6x24 FCD - фото 1
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 1-6x24 FCD - фото 2
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 1-6x24 FCD - фото 3
  • Прицел оптический Veber Wolf Alfa 1-6x24 FCD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709951
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Характеристики

Бренд
Veber
Комлектация
прицел
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
от 85 до 88.5 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
25,4 мм
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
-2.5 до 2.5
Ударная стойкость, Джоулей
10000
Рабочая температура, ° C
от -10 до +50
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Электропитание / Батарея
CR2032 (5004LC)
Длина, мм
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х11х9
Вес, г.
100

Описание товара Прицел оптический Veber Wolf Alfa 1-6x24 FCD

Оптический прицел Veber — выбор для тех, кто ценит компактность и уверенную работу в любых условиях. При длине всего 260 мм он не утяжеляет оружие и не мешает манёвренности. Ударная стойкость до 10000 Дж позволяет использовать прицел даже с мощными калибрами, не беспокоясь о надежности. Диаметр объектива 24 мм обеспечивает чистое и чёткое изображение, а прицельная метка Circle Dot (круг с точкой) помогает быстро захватывать цель. Посадочный диаметр 25,4 мм делает монтаж на планку Weaver от 40 мм лёгким и универсальным. Прицел Veber выдержит ливень и пыль — степень защиты IP67 это гарантирует, а рабочая температура от -10° до +50° позволяет охотиться и зимой, и летом без компромиссов.

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Wolf Alfa 1-6x24 FCD




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Характеристики
Бренд
Veber
Комлектация
прицел
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
от 85 до 88.5 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
25,4 мм
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
-2.5 до 2.5
Ударная стойкость, Джоулей
10000
Рабочая температура, ° C
от -10 до +50
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Развернуть
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Электропитание / Батарея
CR2032 (5004LC)
Длина, мм
260
Страна производитель
Китай
Описание
Оптический прицел Veber — выбор для тех, кто ценит компактность и уверенную работу в любых условиях. При длине всего 260 мм он не утяжеляет оружие и не мешает манёвренности. Ударная стойкость до 10000 Дж позволяет использовать прицел даже с мощными калибрами, не беспокоясь о надежности. Диаметр объектива 24 мм обеспечивает чистое и чёткое изображение, а прицельная метка Circle Dot (круг с точкой) помогает быстро захватывать цель. Посадочный диаметр 25,4 мм делает монтаж на планку Weaver от 40 мм лёгким и универсальным. Прицел Veber выдержит ливень и пыль — степень защиты IP67 это гарантирует, а рабочая температура от -10° до +50° позволяет охотиться и зимой, и летом без компромиссов.
Самовывоз
Доставка
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