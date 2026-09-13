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Характеристики
Увеличение, крат
5
Диаметр объектива, мм
26
Удаление выходного зрачка, мм
135…95мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709950
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Описание товара Прицел оптический Veber Wolf 1.25-5x26 IR H08
Оптический прицел Veber с увеличением 5 крат — это точный инструмент для уверенной стрельбы на средних и дальних дистанциях. Продуманный диаметр объектива 26 мм обеспечивает хорошую светосилу, а окуляр 36 мм делает наблюдение комфортным. Надёжное крепление на планку Weaver от 40 мм позволяет быстро и прочно установить прицел. Прицельная метка Mil-Dot идеально подходит для высокоточной стрельбы, облегчая оценку расстояния и внесение поправок.
Посадочный диаметр 30 мм гарантирует совместимость с самыми популярными крепежными кольцами. Впечатляющая ударная стойкость до 7000 Дж защищает оптику при самых мощных выстрелах, а степень защиты IP67 позволяет использовать прицел даже в жёстких погодных условиях. Отсутствие параллакса на дистанции до 90 метров даёт максимальную чёткость обзора. Рабочая температура от –25 до +40 °C делает Veber выбором для любых сезонов, а масса всего 0,535 кг не добавит тяжести вашей винтовке.
Оптический прицел Veber с увеличением 5 крат — это точный инструмент для уверенной стрельбы на средних и дальних дистанциях. Продуманный диаметр объектива 26 мм обеспечивает хорошую светосилу, а окуляр 36 мм делает наблюдение комфортным. Надёжное крепление на планку Weaver от 40 мм позволяет быстро и прочно установить прицел. Прицельная метка Mil-Dot идеально подходит для высокоточной стрельбы, облегчая оценку расстояния и внесение поправок.
Посадочный диаметр 30 мм гарантирует совместимость с самыми популярными крепежными кольцами. Впечатляющая ударная стойкость до 7000 Дж защищает оптику при самых мощных выстрелах, а степень защиты IP67 позволяет использовать прицел даже в жёстких погодных условиях. Отсутствие параллакса на дистанции до 90 метров даёт максимальную чёткость обзора. Рабочая температура от –25 до +40 °C делает Veber выбором для любых сезонов, а масса всего 0,535 кг не добавит тяжести вашей винтовке.
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