Прицел оптический Veber MultiDOT 6-24X50 OLED
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Характеристики
Увеличение, крат
24
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
60-90 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709949
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Характеристики
Бренд
Комлектация
прицел
Увеличение, крат
24
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
60-90 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Размер окуляра, мм
30
Ударная стойкость, Джоулей
25
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Электропитание / Батарея
CR123A
Длина, мм
450
Масса (без батареи), кг
0.86
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х10х8
Вес, кг.
1.2
Описание товара Прицел оптический Veber MultiDOT 6-24X50 OLED
Оптический прицел с переменным увеличением 6х-24х, диаметр объектива 50 мм, полное оптическое просветление (FMC), 10 видов прицельных сеток с подсветкой красного цвета, ударная стойкость прицела на оружии с нарезным стволом до 7000 Дж, на гладкоствольном - до 4400 Дж, пневматическом - до Дж. Крепление на кольца 30 мм, защита от воды IPX7. Вес г.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Комлектация
прицел
Увеличение, крат
24
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
60-90 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Размер окуляра, мм
30
Ударная стойкость, Джоулей
25
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Развернуть
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Электропитание / Батарея
CR123A
Длина, мм
450
Масса (без батареи), кг
0.86
Страна производитель
Китай
Оптический прицел с переменным увеличением 6х-24х, диаметр объектива 50 мм, полное оптическое просветление (FMC), 10 видов прицельных сеток с подсветкой красного цвета, ударная стойкость прицела на оружии с нарезным стволом до 7000 Дж, на гладкоствольном - до 4400 Дж, пневматическом - до Дж. Крепление на кольца 30 мм, защита от воды IPX7. Вес г.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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