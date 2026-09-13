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Характеристики
Увеличение, крат
4
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
77 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709947
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Описание товара Прицел оптический Veber Black Russian 1-4x24 TSS RG
Оптический прицел Veber с увеличением 4x и объективом 24 мм — отличный выбор для быстрой и точной стрельбы. Благодаря прицельной метке Circle Dot (Круг с точкой) прицел помогает быстро захватывать цель, что особенно важно в динамичных ситуациях. Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает надёжное крепление на планку Weaver от 40 мм, а компактный вес всего 0,4 кг не утяжелит оружие.
Окуляр 37 мм даёт удобный обзор, а отсутствие параллакса на 90 м позволяет стрелять точно на средних дистанциях. Прицел полностью защищён от пыли и воды по стандарту IP67, выдерживает удары до 15 Дж и стабильно работает даже при температуре от -25 до +40 °C. Комфорт и уверенность в любой погоде и обстановке.
Оптический прицел Veber с увеличением 4x и объективом 24 мм — отличный выбор для быстрой и точной стрельбы. Благодаря прицельной метке Circle Dot (Круг с точкой) прицел помогает быстро захватывать цель, что особенно важно в динамичных ситуациях. Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает надёжное крепление на планку Weaver от 40 мм, а компактный вес всего 0,4 кг не утяжелит оружие.
Окуляр 37 мм даёт удобный обзор, а отсутствие параллакса на 90 м позволяет стрелять точно на средних дистанциях. Прицел полностью защищён от пыли и воды по стандарту IP67, выдерживает удары до 15 Дж и стабильно работает даже при температуре от -25 до +40 °C. Комфорт и уверенность в любой погоде и обстановке.
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