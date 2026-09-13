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Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR

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Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 1
Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 2
Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 3
Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 4
Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 5
Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 6
Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 7
Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 8
Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 9
Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 10
Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 11
Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 12
Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 13
Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 14
Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 15
Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 16
Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 17
Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Увеличение, крат
24
Диаметр объектива, мм
56
Удаление выходного зрачка, мм
95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
  • Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 1
  • Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 2
  • Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 3
  • Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 4
  • Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 5
  • Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 6
  • Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 7
  • Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 8
  • Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 9
  • Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 10
  • Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 11
  • Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 12
  • Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 13
  • Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 14
  • Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 15
  • Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 16
  • Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 17
  • Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709946
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Характеристики

Бренд
BRITE
Комлектация
наглазники, антибликовая бленда и кольца.
Увеличение, крат
24
Диаметр объектива, мм
56
Удаление выходного зрачка, мм
95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
-3 / +2
Рабочая температура, ° C
от -10 до +50
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Отсутствие параллакса, м
10
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
381
Масса (без батареи), кг
0.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х14х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR

Оптический прицел BRITE создавался для тех, кто предпочитает точность, комфорт и надёжность в любой ситуации. Увесистая конструкция весом 0,8 кг гарантирует устойчивость, а длина 381 мм позволяет удобно разместить прицел на оружии без лишних сложностей. Благодаря большому диаметру объектива 56 мм изображение получается светлым и детальным даже в сумерках, а прицельная марка типа Circle Dot (Круг с точкой) помогает быстро захватывать цель и не теряться в динамичных условиях. Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает прочную и стабильную фиксацию прицела, а универсальное крепление на планку Weaver от 40 мм расширяет варианты установки. Защита по стандарту IPX7 позволяет не беспокоиться о дожде или случайных нырках — прицел сохраняет работоспособность даже при полном погружении в воду. Рабочий температурный диапазон от -10 до +50 °C делает эту модель отличным спутником в любую погоду. Отсутствие параллакса на дистанции 10 метров обеспечивает стабильное наведение и максимальную точность на ближних дистанциях.

Отзывы о товаре Прицел оптический BRITE WA8X 3-24x56 SF IR




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Характеристики
Бренд
BRITE
Комлектация
наглазники, антибликовая бленда и кольца.
Увеличение, крат
24
Диаметр объектива, мм
56
Удаление выходного зрачка, мм
95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
-3 / +2
Рабочая температура, ° C
от -10 до +50
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Развернуть
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Отсутствие параллакса, м
10
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
381
Масса (без батареи), кг
0.8
Страна производитель
Китай
Описание
Оптический прицел BRITE создавался для тех, кто предпочитает точность, комфорт и надёжность в любой ситуации. Увесистая конструкция весом 0,8 кг гарантирует устойчивость, а длина 381 мм позволяет удобно разместить прицел на оружии без лишних сложностей. Благодаря большому диаметру объектива 56 мм изображение получается светлым и детальным даже в сумерках, а прицельная марка типа Circle Dot (Круг с точкой) помогает быстро захватывать цель и не теряться в динамичных условиях. Посадочный диаметр 30 мм обеспечивает прочную и стабильную фиксацию прицела, а универсальное крепление на планку Weaver от 40 мм расширяет варианты установки. Защита по стандарту IPX7 позволяет не беспокоиться о дожде или случайных нырках — прицел сохраняет работоспособность даже при полном погружении в воду. Рабочий температурный диапазон от -10 до +50 °C делает эту модель отличным спутником в любую погоду. Отсутствие параллакса на дистанции 10 метров обеспечивает стабильное наведение и максимальную точность на ближних дистанциях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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