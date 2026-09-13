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Характеристики
Увеличение, крат
12
Диаметр объектива, мм
42
Удаление выходного зрачка, мм
84 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709944
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Описание товара Прицел оптический BRITE WA4X 3-12X42 IR
Оптический прицел BRITE сочетает мощное 12-кратное увеличение и объектив 42 мм — вы не упустите ни одной детали даже на значительной дистанции. Компактная длина 325 мм и посадочный диаметр 30 мм делают его удобным для аккуратной установки без перегрузки оружия. Благодаря степени защиты IPX7 прицел не боится дождя и случайных погружений — надёжный спутник для любых погодных условий. Крепление на планку Weaver от 40 мм обеспечивает совместимость со многими моделями. Прицельная метка Circle Dot (Круг с точкой) ускоряет наведение и повышает точность выстрела. Работоспособен при температурах от -25 до +40 °C — для суровых зим и жаркого лета.
Оптический прицел BRITE сочетает мощное 12-кратное увеличение и объектив 42 мм — вы не упустите ни одной детали даже на значительной дистанции. Компактная длина 325 мм и посадочный диаметр 30 мм делают его удобным для аккуратной установки без перегрузки оружия. Благодаря степени защиты IPX7 прицел не боится дождя и случайных погружений — надёжный спутник для любых погодных условий. Крепление на планку Weaver от 40 мм обеспечивает совместимость со многими моделями. Прицельная метка Circle Dot (Круг с точкой) ускоряет наведение и повышает точность выстрела. Работоспособен при температурах от -25 до +40 °C — для суровых зим и жаркого лета.
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