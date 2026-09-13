Top.Mail.Ru
Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 1
Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 2
Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 3
Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 4
Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 5
Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 6
Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 7
Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 8
Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 9
Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 10
Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 11
Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 12
Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 13
Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 14
Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Увеличение, крат
10
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
84 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
  • Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 1
  • Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 2
  • Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 3
  • Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 4
  • Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 5
  • Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 6
  • Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 7
  • Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 8
  • Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 9
  • Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 10
  • Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 11
  • Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 12
  • Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 13
  • Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 14
  • Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709943
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BRITE
Комлектация
Прицел ,наглазники, антибликовая бленда и кольца.
Увеличение, крат
10
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
84 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
-3 / +2
Ударная стойкость, Джоулей
25
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
328
Масса (без батареи), кг
0.545
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х12х8
Вес, кг.
1

Описание товара Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR

Оптический прицел BRITE удивляет своей мощью — 10-кратное увеличение и крупный объектив 50 мм обеспечивают отличный обзор даже на дальних дистанциях. Длина 328 мм делает его солидным и устойчивым, но при этом он легко встанет на планку Weaver от 40 мм благодаря удобному посадочному диаметру 30 мм. Степень защиты IPX7 — не боится дождя и непогоды, работает в температурном диапазоне от –25 до +40 °C. Контрастная прицельная метка Circle Dot позволяет быстро и точно наводиться. Надёжный выбор для сложных условий и точных попаданий.

Отзывы о товаре Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BRITE
Комлектация
Прицел ,наглазники, антибликовая бленда и кольца.
Увеличение, крат
10
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
84 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
-3 / +2
Ударная стойкость, Джоулей
25
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Развернуть
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
328
Масса (без батареи), кг
0.545
Страна производитель
Китай
Описание
Оптический прицел BRITE удивляет своей мощью — 10-кратное увеличение и крупный объектив 50 мм обеспечивают отличный обзор даже на дальних дистанциях. Длина 328 мм делает его солидным и устойчивым, но при этом он легко встанет на планку Weaver от 40 мм благодаря удобному посадочному диаметру 30 мм. Степень защиты IPX7 — не боится дождя и непогоды, работает в температурном диапазоне от –25 до +40 °C. Контрастная прицельная метка Circle Dot позволяет быстро и точно наводиться. Надёжный выбор для сложных условий и точных попаданий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Прицел оптический BRITE WA4X 2.5-10X50 IR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...