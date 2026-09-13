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Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR

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Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 1
Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 2
Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 3
Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 4
Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 5
Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 6
Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 7
Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 8
Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 9
Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 10
Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 11
Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 12
Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 13
Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 14
Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 15
Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 1
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 2
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 3
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 4
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 5
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 6
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 7
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 8
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 9
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 10
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 11
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 12
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 13
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 14
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 15
  • Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709938
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Характеристики

Бренд
BRITE
Комлектация
прицел
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
-3 / +2
Ударная стойкость, Джоулей
25
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
264
Масса (без батареи), кг
0.47
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х11х7
Вес, г.
900

Описание товара Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR

Оптический прицел BRITE с шестикратным увеличением создан для уверенного наблюдения даже на значительном расстоянии. Благодаря объективу диаметром 24 мм изображение остаётся чётким и светлым. Посадочный диаметр 30 мм и компактная длина 264 мм делают этот прицел удобным для установки, не утяжеляя оружие. Надёжная степень защиты IPX7 гарантирует работоспособность даже в дождливую погоду или в условиях повышенной влажности. Отметьте универсальный температурный диапазон: BRITE не подведёт ни в мороз, ни в жару. Прицельная метка Circle Dot обеспечивает быструю и точную наводку, а крепление на планку Weaver длиной от 40 мм открывает широкие возможности для установки.

Отзывы о товаре Прицел оптический BRITE LPVO 1-6X24 IR




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Характеристики
Бренд
BRITE
Комлектация
прицел
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
95 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
-3 / +2
Ударная стойкость, Джоулей
25
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Развернуть
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
264
Масса (без батареи), кг
0.47
Страна производитель
Китай
Описание
Оптический прицел BRITE с шестикратным увеличением создан для уверенного наблюдения даже на значительном расстоянии. Благодаря объективу диаметром 24 мм изображение остаётся чётким и светлым. Посадочный диаметр 30 мм и компактная длина 264 мм делают этот прицел удобным для установки, не утяжеляя оружие. Надёжная степень защиты IPX7 гарантирует работоспособность даже в дождливую погоду или в условиях повышенной влажности. Отметьте универсальный температурный диапазон: BRITE не подведёт ни в мороз, ни в жару. Прицельная метка Circle Dot обеспечивает быструю и точную наводку, а крепление на планку Weaver длиной от 40 мм открывает широкие возможности для установки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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