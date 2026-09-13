Прицел оптический BRITE LPVO 1-4X24 IR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Увеличение, крат
4
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
84 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
BDC (Ballistic Drop Compensation)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709936
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Комлектация
прицел
Увеличение, крат
4
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
84 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
BDC (Ballistic Drop Compensation)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
-3 / +2
Ударная стойкость, Джоулей
25
Рабочая температура, ° C
от -25 до +40
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
254
Масса (без батареи), кг
0.415
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х11х7
Вес, г.
800
Описание товара Прицел оптический BRITE LPVO 1-4X24 IR
Оптический прицел BRITE сочетает компактные размеры — длина всего 254 мм — и отличную функциональность. Благодаря четырёхкратному увеличению и объективу диаметром 24 мм, он обеспечит чёткое и детальное изображение на любой дистанции. Посадочный диаметр 30 мм и крепление на планку Weaver от 40 мм делают его универсальным решением для разных видов оружия. Вам не придётся беспокоиться о погоде: степень защиты IPX7 гарантирует полную водонепроницаемость даже в экстремальных условиях. Прицел работает при температурах от -25 до +40 °C — надёжный выбор для любых сценариев и сезонов.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Комлектация
прицел
Увеличение, крат
4
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
84 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
BDC (Ballistic Drop Compensation)
Посадочный диаметр, мм
30 мм
Диоптрийный расход окуляра, дптр.
-3 / +2
Ударная стойкость, Джоулей
25
Рабочая температура, ° C
от -25 до +40
Развернуть
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IPX7
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
254
Масса (без батареи), кг
0.415
Страна производитель
Китай
Оптический прицел BRITE сочетает компактные размеры — длина всего 254 мм — и отличную функциональность. Благодаря четырёхкратному увеличению и объективу диаметром 24 мм, он обеспечит чёткое и детальное изображение на любой дистанции. Посадочный диаметр 30 мм и крепление на планку Weaver от 40 мм делают его универсальным решением для разных видов оружия. Вам не придётся беспокоиться о погоде: степень защиты IPX7 гарантирует полную водонепроницаемость даже в экстремальных условиях. Прицел работает при температурах от -25 до +40 °C — надёжный выбор для любых сценариев и сезонов.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Прицел оптический BRITE LPVO 1-4X24 IR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Прицел оптический BRITE LPVO 1-4X24 IR