Прицел коллиматорный Veber Wolf Alfa RD1X20 OLED
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709932
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Характеристики
Бренд
Диаметр объектива, мм
20 мм
Комплектация
прицел коллиматорный Veber Wolf Alfa RD1X20 OLED, защитные крышки линз, крепление на Weaver, материал для чистки линз, батарея питания, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Крепление
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Особенности
пыле-брызгозащита (IP67), влагозащита, защита запотевания
Увеличение
1х
Ударная стойкость, Джоулей
10000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х7
Вес, г.
300
Описание товара Прицел коллиматорный Veber Wolf Alfa RD1X20 OLED
Коллиматорный прицел закрытого типа, увеличение 1х, диаметр объектива 20 мм, оптическое просветление FMC, беспараллаксная оптическая схема. Система изменяемой прицельной марки (M.R.S.) – 4 вида, 10 ступеней регулировки яркости. Ударная стойкость прицела на оружии с нарезным стволом до 10 000 Дж. Крепление на планку Weaver от 50 мм, пылевлагозащита IP67 (корпус заполнен осушенным газом). Питание от батареи, до 20 000 часов работы. Вес прицела 190 г.
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Бренд
Диаметр объектива, мм
20 мм
Комплектация
прицел коллиматорный Veber Wolf Alfa RD1X20 OLED, защитные крышки линз, крепление на Weaver, материал для чистки линз, батарея питания, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Крепление
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Особенности
пыле-брызгозащита (IP67), влагозащита, защита запотевания
Увеличение
1х
Ударная стойкость, Джоулей
10000
Страна производитель
Китай
Коллиматорный прицел закрытого типа, увеличение 1х, диаметр объектива 20 мм, оптическое просветление FMC, беспараллаксная оптическая схема. Система изменяемой прицельной марки (M.R.S.) – 4 вида, 10 ступеней регулировки яркости. Ударная стойкость прицела на оружии с нарезным стволом до 10 000 Дж. Крепление на планку Weaver от 50 мм, пылевлагозащита IP67 (корпус заполнен осушенным газом). Питание от батареи, до 20 000 часов работы. Вес прицела 190 г.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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