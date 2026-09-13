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Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED

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Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 1
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Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 5
Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 6
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Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 8
Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 9
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Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 11
Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 12
Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 13
Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 14
Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 15
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Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 17
Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип микроскопа
поляризационный
Тип насадки
тринокулярная
Подсветка
светодиодная
Диаметр окулярной трубки, мм
20 мм
Оптическое увеличение
25x, 1600x
  • Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 1
  • Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 2
  • Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 3
  • Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 4
  • Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 5
  • Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 6
  • Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 7
  • Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 8
  • Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 9
  • Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 10
  • Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 11
  • Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 12
  • Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 13
  • Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 14
  • Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 15
  • Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 16
  • Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 17
  • Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
353 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709926
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип микроскопа
поляризационный
ТНВЭД
9011800000
Комплектация
WF 10х/22, WF 10х/20 Cross с удаленным зрачком
Особенности
Светодиод и конденсор в вынесенном фонаре
Тип насадки
тринокулярная
Подсветка
светодиодная
Диаметр окулярной трубки, мм
20 мм
Оптическое увеличение
25x, 1600x
Предметный столик
Да
Габариты (ШxВxГ)
510х580х270 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
60х50х49
Вес, кг.
16.5

Описание товара Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED

Микроскоп применяется для исследований в металлографии, минералогии, кристаллографии и при всех исследованиях, где важно проводить исследования в поляризованном свете и исследовать двойное лучепреломление различных образцов. В промышленности микроскоп используется для контроля качества полупроводниковых материалов, структурного анализа материалов, для исследования остаточных напряжений материалов. Оптическая схема «бесконечность» и объективы с планахроматической коррекцией позволяют наблюдать изображения с минимальными искажениями и с высокой резкостью по всему полю. Оптическая схема «бесконечность» в сочетании с унифицированным штативом позволяет создавать необходимые конфигурации микроскопа под конкретные задачи. Требуемые для этого визуальные насадки, револьверные устройства, конденсоры, осветительные модули доступны по дополнительному заказу. В ход лучей микроскопа могут быть введены дополнительные оптические устройства, такие как поляризатор, линза Бертрана с фокусировкой и оптические компенсаторы, размещаемые в промежуточном тубусе. Металлографические объективы с планахроматической коррекцией имеют увеличенное рабочее расстояние и высокое разрешение. Объективы рассчитаны на бесконечность и предназначены для наблюдений без покровных стекол. В объективах исправлена кривизна поля и сферическая аберрация, поэтому объективы создают плоское изображение с одинаково высокой резкостью по всему полю. Кроме того, в объективах исправлена кома, астигматизм и хроматические аберрации для двух длин волн. Высокая степень коррекции аберраций приближает разрешение объективов к теоретическому пределу. Увеличение микроскопа в базовой комплектации 50х - 500х, при использовании дополнительно приобретаемых окуляров и объективов 25х - 1600х. Объективы устанавливаются на револьверном устройстве с центрируемыми гнездами, благодаря этому возможна прецизионная настройка соосности объективов, оптики осветителя и центра вращения предметного столика с исследуемым образцом. Тринокулярная визуальная насадка типа ICO Infinitive позволяет устанавливать окулярную камеру и выводить данные на внешнее устройство. Камера устанавливается в канал визуализации с помощью комплектного оптического адаптера с увеличением 0.65х, что позволяет полноценно использовать камеры профессионального класса с сенсорами высокого разрешения форматом до 2/3 дюйма. Адаптер имеет посадочный стандарт C-mount, благодаря чему возможно применение разнообразных камер. Конструкция визуальной насадки не требует переключения светового потока с окуляров на камеру и обеспечивает постоянное визирование параллельно с выводом данных. Схема освещения Кёлера, примененная в микроскопе, позволяет получать яркое и равномерное освещение исследуемого образца без артефактов и наблюдать изображения высокого контраста с максимальным разрешением по всему полю. Осветитель проходящего света включает центрируемый конденсор с апертурной диафрагмой и осветитель Кёлера с полевой диафрагмой. В качестве источника света применен 5Вт светодиод с комфортным для зрения теплым дневным спектром. При работе с объективами малых увеличений фронтальная линза конденсора выводится из хода лучей, для этого она размещена на поворотном кронштейне. Для работы с поляризацией используется поляризатор, встроенный в конденсор. Поляризатор вращается на 360?. Анализатор установлен в промежуточном тубусе, вращается на 180? и при работе в обычном свете выводится из хода лучей. Осветитель отраженного света предназначен для прямого освещения предмета через объектив посредством опак-иллюминатора. Это позволяет создавать высокую интенсивность освещения в размер поля исследуемого участка предмета. Также свет при использовании подобной схемы падает на предмет строго по нормали, что особенно важно для исследования образцов в металлографии. Осветитель включает в себя коллектор с 5Вт светодиодом теплого дневного спектра, конденсор и снабжен центрируемой апертурной и полевой диафрагмой. В осветитель встроены светофильтры с механизмами их ввода в ход лучей и вращаемый на 360? поляризатор, выдвигаемый из хода лучей при работе с обычным светом. Анализатор установлен в промежуточном тубусе, и при работе в обычном свете выводится из хода лучей. Промежуточный тубус микроскопа имеет встроенную линзу Бертрана с механизмом фокусировки. Это устройство применяется при исследованиях в сходящихся лучах - коноскопических исследованиях. Наиболее часто этот метод используется при изу­че­нии оп­тических свойств кри­стал­лов за счет наблюдения интерференционных фигур исследуемых объектов в задней фокальной плоскости объектива. В промежуточный тубус встроен выдвижной анализатор и слот для оптических компенсаторов для работы с объектами, имеющими слабые анизотропные свойства. Фокусировка микроскопа производится перемещением предметного столика по высоте с помощью демпфированного зубчато - реечного механизма с коаксиальной системой грубой и тонкой фокусировки. Тонкая фокусировка имеет шкалу с ценой деления 0.001 мм, за один оборот предметный столик перемещается на 0.1 мм. Механизм оснащен регулятором усилия и настраиваемым ограничителем перемещения. Диапазон фокусировки составляет 20 мм. Круглый предметный столик диаметром 160 мм с вращением на 360? предназначен специально для поляризационных исследований. Накладной механический препаратоводитель с высокой точностью позволяет перемещать объект по направлениям X - Y в диапазоне 48 - 27 мм.

Отзывы о товаре Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип микроскопа
поляризационный
ТНВЭД
9011800000
Комплектация
WF 10х/22, WF 10х/20 Cross с удаленным зрачком
Особенности
Светодиод и конденсор в вынесенном фонаре
Тип насадки
тринокулярная
Подсветка
светодиодная
Диаметр окулярной трубки, мм
20 мм
Оптическое увеличение
25x, 1600x
Предметный столик
Да
Габариты (ШxВxГ)
510х580х270 мм
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Страна производитель
Россия
Описание
Микроскоп применяется для исследований в металлографии, минералогии, кристаллографии и при всех исследованиях, где важно проводить исследования в поляризованном свете и исследовать двойное лучепреломление различных образцов. В промышленности микроскоп используется для контроля качества полупроводниковых материалов, структурного анализа материалов, для исследования остаточных напряжений материалов. Оптическая схема «бесконечность» и объективы с планахроматической коррекцией позволяют наблюдать изображения с минимальными искажениями и с высокой резкостью по всему полю. Оптическая схема «бесконечность» в сочетании с унифицированным штативом позволяет создавать необходимые конфигурации микроскопа под конкретные задачи. Требуемые для этого визуальные насадки, револьверные устройства, конденсоры, осветительные модули доступны по дополнительному заказу. В ход лучей микроскопа могут быть введены дополнительные оптические устройства, такие как поляризатор, линза Бертрана с фокусировкой и оптические компенсаторы, размещаемые в промежуточном тубусе. Металлографические объективы с планахроматической коррекцией имеют увеличенное рабочее расстояние и высокое разрешение. Объективы рассчитаны на бесконечность и предназначены для наблюдений без покровных стекол. В объективах исправлена кривизна поля и сферическая аберрация, поэтому объективы создают плоское изображение с одинаково высокой резкостью по всему полю. Кроме того, в объективах исправлена кома, астигматизм и хроматические аберрации для двух длин волн. Высокая степень коррекции аберраций приближает разрешение объективов к теоретическому пределу. Увеличение микроскопа в базовой комплектации 50х - 500х, при использовании дополнительно приобретаемых окуляров и объективов 25х - 1600х. Объективы устанавливаются на револьверном устройстве с центрируемыми гнездами, благодаря этому возможна прецизионная настройка соосности объективов, оптики осветителя и центра вращения предметного столика с исследуемым образцом. Тринокулярная визуальная насадка типа ICO Infinitive позволяет устанавливать окулярную камеру и выводить данные на внешнее устройство. Камера устанавливается в канал визуализации с помощью комплектного оптического адаптера с увеличением 0.65х, что позволяет полноценно использовать камеры профессионального класса с сенсорами высокого разрешения форматом до 2/3 дюйма. Адаптер имеет посадочный стандарт C-mount, благодаря чему возможно применение разнообразных камер. Конструкция визуальной насадки не требует переключения светового потока с окуляров на камеру и обеспечивает постоянное визирование параллельно с выводом данных. Схема освещения Кёлера, примененная в микроскопе, позволяет получать яркое и равномерное освещение исследуемого образца без артефактов и наблюдать изображения высокого контраста с максимальным разрешением по всему полю. Осветитель проходящего света включает центрируемый конденсор с апертурной диафрагмой и осветитель Кёлера с полевой диафрагмой. В качестве источника света применен 5Вт светодиод с комфортным для зрения теплым дневным спектром. При работе с объективами малых увеличений фронтальная линза конденсора выводится из хода лучей, для этого она размещена на поворотном кронштейне. Для работы с поляризацией используется поляризатор, встроенный в конденсор. Поляризатор вращается на 360?. Анализатор установлен в промежуточном тубусе, вращается на 180? и при работе в обычном свете выводится из хода лучей. Осветитель отраженного света предназначен для прямого освещения предмета через объектив посредством опак-иллюминатора. Это позволяет создавать высокую интенсивность освещения в размер поля исследуемого участка предмета. Также свет при использовании подобной схемы падает на предмет строго по нормали, что особенно важно для исследования образцов в металлографии. Осветитель включает в себя коллектор с 5Вт светодиодом теплого дневного спектра, конденсор и снабжен центрируемой апертурной и полевой диафрагмой. В осветитель встроены светофильтры с механизмами их ввода в ход лучей и вращаемый на 360? поляризатор, выдвигаемый из хода лучей при работе с обычным светом. Анализатор установлен в промежуточном тубусе, и при работе в обычном свете выводится из хода лучей. Промежуточный тубус микроскопа имеет встроенную линзу Бертрана с механизмом фокусировки. Это устройство применяется при исследованиях в сходящихся лучах - коноскопических исследованиях. Наиболее часто этот метод используется при изу­че­нии оп­тических свойств кри­стал­лов за счет наблюдения интерференционных фигур исследуемых объектов в задней фокальной плоскости объектива. В промежуточный тубус встроен выдвижной анализатор и слот для оптических компенсаторов для работы с объектами, имеющими слабые анизотропные свойства. Фокусировка микроскопа производится перемещением предметного столика по высоте с помощью демпфированного зубчато - реечного механизма с коаксиальной системой грубой и тонкой фокусировки. Тонкая фокусировка имеет шкалу с ценой деления 0.001 мм, за один оборот предметный столик перемещается на 0.1 мм. Механизм оснащен регулятором усилия и настраиваемым ограничителем перемещения. Диапазон фокусировки составляет 20 мм. Круглый предметный столик диаметром 160 мм с вращением на 360? предназначен специально для поляризационных исследований. Накладной механический препаратоводитель с высокой точностью позволяет перемещать объект по направлениям X - Y в диапазоне 48 - 27 мм.
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