Описание товара Микроскоп Микромед ПОЛАР 4 LED

Микроскоп применяется для исследований в металлографии, минералогии, кристаллографии и при всех исследованиях, где важно проводить исследования в поляризованном свете и исследовать двойное лучепреломление различных образцов. В промышленности микроскоп используется для контроля качества полупроводниковых материалов, структурного анализа материалов, для исследования остаточных напряжений материалов. Оптическая схема «бесконечность» и объективы с планахроматической коррекцией позволяют наблюдать изображения с минимальными искажениями и с высокой резкостью по всему полю. Оптическая схема «бесконечность» в сочетании с унифицированным штативом позволяет создавать необходимые конфигурации микроскопа под конкретные задачи. Требуемые для этого визуальные насадки, револьверные устройства, конденсоры, осветительные модули доступны по дополнительному заказу. В ход лучей микроскопа могут быть введены дополнительные оптические устройства, такие как поляризатор, линза Бертрана с фокусировкой и оптические компенсаторы, размещаемые в промежуточном тубусе. Металлографические объективы с планахроматической коррекцией имеют увеличенное рабочее расстояние и высокое разрешение. Объективы рассчитаны на бесконечность и предназначены для наблюдений без покровных стекол. В объективах исправлена кривизна поля и сферическая аберрация, поэтому объективы создают плоское изображение с одинаково высокой резкостью по всему полю. Кроме того, в объективах исправлена кома, астигматизм и хроматические аберрации для двух длин волн. Высокая степень коррекции аберраций приближает разрешение объективов к теоретическому пределу. Увеличение микроскопа в базовой комплектации 50х - 500х, при использовании дополнительно приобретаемых окуляров и объективов 25х - 1600х. Объективы устанавливаются на револьверном устройстве с центрируемыми гнездами, благодаря этому возможна прецизионная настройка соосности объективов, оптики осветителя и центра вращения предметного столика с исследуемым образцом. Тринокулярная визуальная насадка типа ICO Infinitive позволяет устанавливать окулярную камеру и выводить данные на внешнее устройство. Камера устанавливается в канал визуализации с помощью комплектного оптического адаптера с увеличением 0.65х, что позволяет полноценно использовать камеры профессионального класса с сенсорами высокого разрешения форматом до 2/3 дюйма. Адаптер имеет посадочный стандарт C-mount, благодаря чему возможно применение разнообразных камер. Конструкция визуальной насадки не требует переключения светового потока с окуляров на камеру и обеспечивает постоянное визирование параллельно с выводом данных. Схема освещения Кёлера, примененная в микроскопе, позволяет получать яркое и равномерное освещение исследуемого образца без артефактов и наблюдать изображения высокого контраста с максимальным разрешением по всему полю. Осветитель проходящего света включает центрируемый конденсор с апертурной диафрагмой и осветитель Кёлера с полевой диафрагмой. В качестве источника света применен 5Вт светодиод с комфортным для зрения теплым дневным спектром. При работе с объективами малых увеличений фронтальная линза конденсора выводится из хода лучей, для этого она размещена на поворотном кронштейне. Для работы с поляризацией используется поляризатор, встроенный в конденсор. Поляризатор вращается на 360?. Анализатор установлен в промежуточном тубусе, вращается на 180? и при работе в обычном свете выводится из хода лучей. Осветитель отраженного света предназначен для прямого освещения предмета через объектив посредством опак-иллюминатора. Это позволяет создавать высокую интенсивность освещения в размер поля исследуемого участка предмета. Также свет при использовании подобной схемы падает на предмет строго по нормали, что особенно важно для исследования образцов в металлографии. Осветитель включает в себя коллектор с 5Вт светодиодом теплого дневного спектра, конденсор и снабжен центрируемой апертурной и полевой диафрагмой. В осветитель встроены светофильтры с механизмами их ввода в ход лучей и вращаемый на 360? поляризатор, выдвигаемый из хода лучей при работе с обычным светом. Анализатор установлен в промежуточном тубусе, и при работе в обычном свете выводится из хода лучей. Промежуточный тубус микроскопа имеет встроенную линзу Бертрана с механизмом фокусировки. Это устройство применяется при исследованиях в сходящихся лучах - коноскопических исследованиях. Наиболее часто этот метод используется при изу­че­нии оп­тических свойств кри­стал­лов за счет наблюдения интерференционных фигур исследуемых объектов в задней фокальной плоскости объектива. В промежуточный тубус встроен выдвижной анализатор и слот для оптических компенсаторов для работы с объектами, имеющими слабые анизотропные свойства. Фокусировка микроскопа производится перемещением предметного столика по высоте с помощью демпфированного зубчато - реечного механизма с коаксиальной системой грубой и тонкой фокусировки. Тонкая фокусировка имеет шкалу с ценой деления 0.001 мм, за один оборот предметный столик перемещается на 0.1 мм. Механизм оснащен регулятором усилия и настраиваемым ограничителем перемещения. Диапазон фокусировки составляет 20 мм. Круглый предметный столик диаметром 160 мм с вращением на 360? предназначен специально для поляризационных исследований. Накладной механический препаратоводитель с высокой точностью позволяет перемещать объект по направлениям X - Y в диапазоне 48 - 27 мм.