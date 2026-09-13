Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA200R K1
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Характеристики
Цветовая температура
1800-10000 К
Источник питания
аккумулятор, сеть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709911
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Характеристики
Бренд
Комплектация
осветитель, адаптер питания от сети, кабель питания, страховочный трос, отражатель BR30, сумка для хранения, инструкция по эксплуатации, упаковка
Цветовая температура
1800-10000 К
Источник питания
аккумулятор, сеть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х30х20
Вес, кг.
5.6
Описание товара Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA200R K1
Комплект светодиодного осветителя Godox LITEMONS LA200R K1 представляет собой полноцветный осветитель LA200R мощностью 220 Вт, упакованный в жесткую сумку-кейс для транспортировки и хранения. Профессиональный источник постоянного света предназначен для съемок рекламы, коротких видеороликов, а также ведения прямых трансляций и видеоблогинга. Он обладает широким диапазоном настроек и возможностью питания от сети или аккумулятора (опция), что позволяет создавать освещение студийного качества в помещении или на улице.
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Бренд
Комплектация
осветитель, адаптер питания от сети, кабель питания, страховочный трос, отражатель BR30, сумка для хранения, инструкция по эксплуатации, упаковка
Цветовая температура
1800-10000 К
Источник питания
аккумулятор, сеть
Страна производитель
Китай
Комплект светодиодного осветителя Godox LITEMONS LA200R K1 представляет собой полноцветный осветитель LA200R мощностью 220 Вт, упакованный в жесткую сумку-кейс для транспортировки и хранения. Профессиональный источник постоянного света предназначен для съемок рекламы, коротких видеороликов, а также ведения прямых трансляций и видеоблогинга. Он обладает широким диапазоном настроек и возможностью питания от сети или аккумулятора (опция), что позволяет создавать освещение студийного качества в помещении или на улице.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA200R K1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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