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Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1

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Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1 - фото 1
Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1 - фото 2
Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1 - фото 3
Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1 - фото 4
Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1 - фото 5
Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1 - фото 6
Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1 - фото 7
Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1 - фото 8
Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1 - фото 9
Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цветовая температура
1800-10000 К
Источник питания
аккумулятор, сеть
  • Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1 - фото 1
  • Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1 - фото 2
  • Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1 - фото 3
  • Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1 - фото 4
  • Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1 - фото 5
  • Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1 - фото 6
  • Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1 - фото 7
  • Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1 - фото 8
  • Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1 - фото 9
  • Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709910
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Характеристики

Бренд
Godox
Комплектация
осветитель, адаптер питания от сети, кабель питания, страховочный трос, отражатель BR30, сумка для хранения, инструкция по эксплуатации, упаковка
Цветовая температура
1800-10000 К
Источник питания
аккумулятор, сеть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х30х21
Вес, г.
5

Описание товара Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1

Комплект светодиодного осветителя Godox LITEMONS LA150R K1 представляет собой полноцветный осветитель LA150R мощностью 165 Вт, упакованный в жесткую сумку-кейс для транспортировки и хранения. Профессиональный источник постоянного света предназначен для съемок рекламы, коротких видеороликов, а также ведения прямых трансляций и видеоблогинга. Он обладает широким диапазоном настроек и возможностью питания от сети или аккумулятора (опция), что позволяет создавать освещение студийного качества в помещении или на улице.

Отзывы о товаре Комплект светодиодных осветителей Godox LITEMONS LA150R K1




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Характеристики
Бренд
Godox
Комплектация
осветитель, адаптер питания от сети, кабель питания, страховочный трос, отражатель BR30, сумка для хранения, инструкция по эксплуатации, упаковка
Цветовая температура
1800-10000 К
Источник питания
аккумулятор, сеть
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект светодиодного осветителя Godox LITEMONS LA150R K1 представляет собой полноцветный осветитель LA150R мощностью 165 Вт, упакованный в жесткую сумку-кейс для транспортировки и хранения. Профессиональный источник постоянного света предназначен для съемок рекламы, коротких видеороликов, а также ведения прямых трансляций и видеоблогинга. Он обладает широким диапазоном настроек и возможностью питания от сети или аккумулятора (опция), что позволяет создавать освещение студийного качества в помещении или на улице.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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