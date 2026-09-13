Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светодиодная подсветка
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
светодиодный осветитель GreenBean Space 600B с лирой
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
600
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700-6500K
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709862
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
светодиодный осветитель GreenBean Space 600B с лирой
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
600
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700-6500K
Габаритные размеры, см
26х30х42.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х40х39
Вес, кг.
14.3
Описание товара Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600B
Светодиодная подсветка GreenBean — настоящая находка для тех, кто ценит мощный и гибкий свет. Выходная мощность в 600 Вт позволяет легко справиться с большими и сложными съёмочными задачами. Благодаря плавной регулировке яркости в диапазоне от 0% до 100% вы сможете точно настроить освещение под любой сценарий — от мягких портретов до ярких студийных постановок. Байонет Bowens расширяет ваши возможности по использованию широкого ассортимента светоформирующих насадок. Удобное резьбовое крепление 1/4 делает монтаж быстрым и надёжным. Вес 5,2 кг обеспечивает устойчивость при установке, сохраняя баланс между мобильностью и прочностью конструкции. GreenBean — осветитель, который нацелен на результат.
светодиодный осветитель GreenBean Space 600B с лирой
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
600
Диапазон регулировки яркости
0%-100%
Цветовая температура
2700-6500K
Габаритные размеры, см
26х30х42.6
Страна производитель
Китай
Описание
Светодиодная подсветка GreenBean — настоящая находка для тех, кто ценит мощный и гибкий свет. Выходная мощность в 600 Вт позволяет легко справиться с большими и сложными съёмочными задачами. Благодаря плавной регулировке яркости в диапазоне от 0% до 100% вы сможете точно настроить освещение под любой сценарий — от мягких портретов до ярких студийных постановок. Байонет Bowens расширяет ваши возможности по использованию широкого ассортимента светоформирующих насадок. Удобное резьбовое крепление 1/4 делает монтаж быстрым и надёжным. Вес 5,2 кг обеспечивает устойчивость при установке, сохраняя баланс между мобильностью и прочностью конструкции. GreenBean — осветитель, который нацелен на результат.
Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Осветитель cветодиодный GreenBean Space WP 600B