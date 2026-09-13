Лупа ЛПС-453М(3*2=6*)
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Характеристики
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
складная
Диаметр линзы, мм
24
Увеличение, крат
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709853
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Характеристики
Бренд
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
складная
Диаметр линзы, мм
24
Увеличение, крат
6
Материал ручки
пластик
Габариты
56х37х23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х4х2
Вес, г.
100
Описание товара Лупа ЛПС-453М(3*2=6*)
Складная лупа ЛПС-453 М-6х имеет две линзы с 3-х кратным увеличением. Поэтому данная лупа имеет две возможные кратности: 3х (одна линза) и 6х (две линзы). При совмещении линз получается увеличение 6 крат. На полимерную оптику наносится абразивостойкое покрытие, оно увеличивает срок службы изделия в 3-5 раз, позволяет производить чистку оптики, обладает свойством не притягивать пыль. Используется для рассматривания мелких предметов, рисунков, шрифтов. Выпускается в различных вариантах: черный цвет, цветной корпус, перламутровый корпус.
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Бренд
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
складная
Диаметр линзы, мм
24
Увеличение, крат
6
Материал ручки
пластик
Габариты
56х37х23
Страна производитель
Китай
Складная лупа ЛПС-453 М-6х имеет две линзы с 3-х кратным увеличением. Поэтому данная лупа имеет две возможные кратности: 3х (одна линза) и 6х (две линзы). При совмещении линз получается увеличение 6 крат. На полимерную оптику наносится абразивостойкое покрытие, оно увеличивает срок службы изделия в 3-5 раз, позволяет производить чистку оптики, обладает свойством не притягивать пыль. Используется для рассматривания мелких предметов, рисунков, шрифтов. Выпускается в различных вариантах: черный цвет, цветной корпус, перламутровый корпус.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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