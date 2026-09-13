Лупа Veber 95822 (2х, 58Х23мм)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
складная
Диаметр линзы, мм
58
Увеличение, крат
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709847
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Характеристики
Бренд
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
складная
Диаметр линзы, мм
58
Увеличение, крат
2
Материал ручки
пластик
Материал линзы
пластик
Габариты
94x33x14 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х4х2
Вес, г.
100
Описание товара Лупа Veber 95822 (2х, 58Х23мм)
Лупа Veber 95822 2х, 58х23мм 26237 предназначена для чтения и рассматривания мелких предметов и деталей. Корпус из пластика не подвержен коррозии и деформации. За счет небольшого увеличения не дрожит при чтении текста или работе с деталями. На любую из сторон лупы можно нанести изображение, поэтому она может служить заготовкой для сувенирной продукции.
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Бренд
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
складная
Диаметр линзы, мм
58
Увеличение, крат
2
Материал ручки
пластик
Материал линзы
пластик
Габариты
94x33x14 мм
Страна производитель
Китай
Лупа Veber 95822 2х, 58х23мм 26237 предназначена для чтения и рассматривания мелких предметов и деталей. Корпус из пластика не подвержен коррозии и деформации. За счет небольшого увеличения не дрожит при чтении текста или работе с деталями. На любую из сторон лупы можно нанести изображение, поэтому она может служить заготовкой для сувенирной продукции.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Лупа Veber 95822 (2х, 58Х23мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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