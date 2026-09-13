Лупа MG 1713-1 (настольная 2* ,4*)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
настольная
Диаметр линзы, мм
100
Увеличение, крат
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709835
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Характеристики
Бренд
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
настольная
Диаметр линзы, мм
100
Увеличение, крат
4
Материал ручки
пластик
Материал линзы
пластик
Габариты
220х100 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х3
Вес, г.
200
Описание товара Лупа MG 1713-1 (настольная 2* ,4*)
Кратность увеличения линзы — 2х, на поверхности линзы находится «пятачок» диаметром 25 мм с увеличением 4х (материал линзы — пластик). Подсветка — два мощных светодиода у основания ручки. Питание — три батареи типа AAA, 1,5 В, (находятся в ручке, в комплект не входят). На оправе линзы находятся отверстия для шнурка (шнурок в комплект не входит).
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Бренд
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
настольная
Диаметр линзы, мм
100
Увеличение, крат
4
Материал ручки
пластик
Материал линзы
пластик
Габариты
220х100 мм
Страна производитель
Китай
Кратность увеличения линзы — 2х, на поверхности линзы находится «пятачок» диаметром 25 мм с увеличением 4х (материал линзы — пластик). Подсветка — два мощных светодиода у основания ручки. Питание — три батареи типа AAA, 1,5 В, (находятся в ручке, в комплект не входят). На оправе линзы находятся отверстия для шнурка (шнурок в комплект не входит).
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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