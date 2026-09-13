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Лупа 81211 (диам.60мм, 3х, с линейкой, акриловая) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа 81211 (диам.60мм, 3х, с линейкой, акриловая)

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Лупа 81211 (диам.60мм, 3х, с линейкой, акриловая) - фото 1
Лупа 81211 (диам.60мм, 3х, с линейкой, акриловая) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
измерительная
Конструкция лупы
ручная
Диаметр линзы, мм
60
Увеличение, крат
3
  • Лупа 81211 (диам.60мм, 3х, с линейкой, акриловая) - фото 1
  • Лупа 81211 (диам.60мм, 3х, с линейкой, акриловая) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709833
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Характеристики

Бренд
Veber
Назначение
измерительная
Конструкция лупы
ручная
Диаметр линзы, мм
60
Увеличение, крат
3
Материал ручки
пластик
Материал линзы
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х7
Вес, г.
200

Описание товара Лупа 81211 (диам.60мм, 3х, с линейкой, акриловая)

Лупа с раскладной ручкой, увеличение 3х, диаметр линзы 60 мм, на ручке проградуирована измерительная шкала до 13 см.

Отзывы о товаре Лупа 81211 (диам.60мм, 3х, с линейкой, акриловая)




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Характеристики
Бренд
Veber
Назначение
измерительная
Конструкция лупы
ручная
Диаметр линзы, мм
60
Увеличение, крат
3
Материал ручки
пластик
Материал линзы
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа с раскладной ручкой, увеличение 3х, диаметр линзы 60 мм, на ручке проградуирована измерительная шкала до 13 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа 81211 (диам.60мм, 3х, с линейкой, акриловая) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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