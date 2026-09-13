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Лупа 7036-A (10*30) слайдовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа 7036-A (10*30) слайдовая

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Лупа 7036-A (10*30) слайдовая - фото 1
Лупа 7036-A (10*30) слайдовая - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
Для чтения/просмотра, Часовая/ювелирная
Конструкция лупы
настольная, на очковой оправе
Диаметр линзы, мм
30
Увеличение, крат
10
  • Лупа 7036-A (10*30) слайдовая - фото 1
  • Лупа 7036-A (10*30) слайдовая - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709828
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Характеристики

Бренд
Veber
Назначение
Для чтения/просмотра, Часовая/ювелирная
Конструкция лупы
настольная, на очковой оправе
Диаметр линзы, мм
30
Увеличение, крат
10
Материал ручки
пластик
Материал линзы
стекло
Дополнительно
прозрачная часть корпуса: высота – 24 мм, диаметр – 50 мм
Габариты
50x50x50 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х6х2
Вес, г.
300

Описание товара Лупа 7036-A (10*30) слайдовая

Veber 7036-A - лупа с десятикратным увеличением удобна для часовых работ, а также для использования в ювелирном деле, нумизматике и других сферах. Лупа имеет компактные размеры и небольшой вес.

Отзывы о товаре Лупа 7036-A (10*30) слайдовая




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Характеристики
Бренд
Veber
Назначение
Для чтения/просмотра, Часовая/ювелирная
Конструкция лупы
настольная, на очковой оправе
Диаметр линзы, мм
30
Увеличение, крат
10
Материал ручки
пластик
Материал линзы
стекло
Дополнительно
прозрачная часть корпуса: высота – 24 мм, диаметр – 50 мм
Габариты
50x50x50 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Veber 7036-A - лупа с десятикратным увеличением удобна для часовых работ, а также для использования в ювелирном деле, нумизматике и других сферах. Лупа имеет компактные размеры и небольшой вес.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа 7036-A (10*30) слайдовая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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