Лупа 55366 (в футляре 10*17)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
складная
Диаметр линзы, мм
17
Увеличение, крат
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709826
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
складная
Диаметр линзы, мм
17
Увеличение, крат
10
Материал ручки
металл
Материал линзы
стекло
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х5х3
Вес, г.
100
Описание товара Лупа 55366 (в футляре 10*17)
Складная ювелирная лупа Veber 55366 пpeднaзнaчeна для детального ocмoтpa мeлкиx пpeдмeтoв. Линзы лупы изготовлены из высококачественного оптического cтeклa, имeют защитное просветляющее покрытие и позволяют получать качественное изoбpaжeниe paccмaтpивaeмoгo пpeдмeтa.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
складная
Диаметр линзы, мм
17
Увеличение, крат
10
Материал ручки
металл
Материал линзы
стекло
Страна производитель
Китай
Складная ювелирная лупа Veber 55366 пpeднaзнaчeна для детального ocмoтpa мeлкиx пpeдмeтoв. Линзы лупы изготовлены из высококачественного оптического cтeклa, имeют защитное просветляющее покрытие и позволяют получать качественное изoбpaжeниe paccмaтpивaeмoгo пpeдмeтa.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Лупа 55366 (в футляре 10*17) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа 55366 (в футляре 10*17)