Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2987
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Характеристики
Тип товара
Массажер для тела
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708986
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Массажер для тела
Высота, см
8.7
Материал
пластик
Назначение
для тела
Питание от USB
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
да
Работа от прикуривателя (в автомобиле)
нет
Страна производства
Китай
Функции и режимы
перкуссионный
Ширина, см
15.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х8
Вес, г.
600
Описание товара Перкуссионный массажер Kitfort КТ-2987
Массажёр КТ-2987 поможет избавиться от мышечной усталости, боли и спазмов. Воздействуя на мышцы, массажёр устраняет напряжение и затекание мышц. Массажёр позволяет избавиться от токсических продуктов обмена веществ, улучшает кровообращение.
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Бренд
Тип товара
Массажер для тела
Высота, см
8.7
Материал
пластик
Назначение
для тела
Питание от USB
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
да
Работа от прикуривателя (в автомобиле)
нет
Страна производства
Китай
Функции и режимы
перкуссионный
Ширина, см
15.8
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Страна производитель
Китай
Массажёр КТ-2987 поможет избавиться от мышечной усталости, боли и спазмов. Воздействуя на мышцы, массажёр устраняет напряжение и затекание мышц. Массажёр позволяет избавиться от токсических продуктов обмена веществ, улучшает кровообращение.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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