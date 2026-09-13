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Льдогенератор Kitfort КТ-1812 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Льдогенератор Kitfort КТ-1812

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Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 1
Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 2
Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 3
Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 4
Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 5
Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 6
Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 7
Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 8
Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 9
Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 10
Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 11
Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 12
Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 13
Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 14
Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Льдогенератор
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 1
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 2
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 3
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 4
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 5
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 6
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 7
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 8
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 9
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 10
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 11
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 12
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 13
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 14
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1812 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708867
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Льдогенератор
Дополнительно
функция очистки
Тип установки
настольное
Производительность нагрева, л/час.
2 л
Мощность нагрева, Вт
100
Тип охлаждения
хладагент
Питание
от сети
Встроенный шкаф
да
Цвет
белый
Габаритные размеры, мм
225х313х325
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х34х27
Вес, кг.
8.2

Описание товара Льдогенератор Kitfort КТ-1812

Льдогенератор КТ-1812 – прибор, который быстро генерирует лёд. Его можно использовать дома для приготовления охлаждённых напитков или для охлаждения жидкостей. Готовый лёд не подмораживается, а медленно тает благодаря термоизолированным стенкам.

Отзывы о товаре Льдогенератор Kitfort КТ-1812




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Льдогенератор
Дополнительно
функция очистки
Тип установки
настольное
Производительность нагрева, л/час.
2 л
Мощность нагрева, Вт
100
Тип охлаждения
хладагент
Питание
от сети
Встроенный шкаф
да
Цвет
белый
Габаритные размеры, мм
225х313х325
Страна производитель
Китай
Описание
Льдогенератор КТ-1812 – прибор, который быстро генерирует лёд. Его можно использовать дома для приготовления охлаждённых напитков или для охлаждения жидкостей. Готовый лёд не подмораживается, а медленно тает благодаря термоизолированным стенкам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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