Кофемолка Kitfort КТ-7566
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150 Вт
Вместимость
180 г
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708854
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофемолка
Объем емкости для молотого кофе
100
Страна производства
Китай
Мощность
150 Вт
Вместимость
180 г
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х17
Вес, кг.
1.6
Описание товара Кофемолка Kitfort КТ-7566
Жерновая кофемолка КТ-7566 с коническими жерновами из нержавеющей стали не просто измельчает – она раскрывает аромат каждого зерна. Мощный мотор 150 Вт справляется быстро, без надрыва и перегрева.
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Бренд
Тип товара
Кофемолка
Объем емкости для молотого кофе
100
Страна производства
Китай
Мощность
150 Вт
Вместимость
180 г
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Жерновая кофемолка КТ-7566 с коническими жерновами из нержавеющей стали не просто измельчает – она раскрывает аромат каждого зерна. Мощный мотор 150 Вт справляется быстро, без надрыва и перегрева.
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