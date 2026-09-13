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Йогуртница Kitfort КТ-2088-1 бело-фиолетовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Йогуртница Kitfort КТ-2088-1 бело-фиолетовая

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Йогуртница Kitfort КТ-2088-1 бело-фиолетовая - фото 1
Йогуртница Kitfort КТ-2088-1 бело-фиолетовая - фото 2
Йогуртница Kitfort КТ-2088-1 бело-фиолетовая - фото 3
Йогуртница Kitfort КТ-2088-1 бело-фиолетовая - фото 4
Йогуртница Kitfort КТ-2088-1 бело-фиолетовая - фото 5
Йогуртница Kitfort КТ-2088-1 бело-фиолетовая - фото 6
Йогуртница Kitfort КТ-2088-1 бело-фиолетовая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Йогуртницы
  • Йогуртница Kitfort КТ-2088-1 бело-фиолетовая - фото 1
  • Йогуртница Kitfort КТ-2088-1 бело-фиолетовая - фото 2
  • Йогуртница Kitfort КТ-2088-1 бело-фиолетовая - фото 3
  • Йогуртница Kitfort КТ-2088-1 бело-фиолетовая - фото 4
  • Йогуртница Kitfort КТ-2088-1 бело-фиолетовая - фото 5
  • Йогуртница Kitfort КТ-2088-1 бело-фиолетовая - фото 6
  • Йогуртница Kitfort КТ-2088-1 бело-фиолетовая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708795
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Йогуртницы
Размеры в упаковке, см
28х25х16
Вес, кг.
2.1

Описание товара Йогуртница Kitfort КТ-2088-1 бело-фиолетовая

Йогуртница Kitfort КТ-2088 с электронным управлением предназначена для приготовления вкусного и полезного домашнего йогурта. Йогуртница равномерно нагревает баночки с ингредиентами, поддерживая заданную температуру.

Отзывы о товаре Йогуртница Kitfort КТ-2088-1 бело-фиолетовая




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Йогуртницы
Описание
Йогуртница Kitfort КТ-2088 с электронным управлением предназначена для приготовления вкусного и полезного домашнего йогурта. Йогуртница равномерно нагревает баночки с ингредиентами, поддерживая заданную температуру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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