Ирригатор Kitfort КТ-5943
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ирригатор
Количество температурных режимов
5
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1100-1500 импульсов/мин
Давление струи, кПа
758
Насадок в комплекте
2 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708794
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ирригатор
Высота, см
31.5
Питание от батареек или аккумулятора
да
Страна производства
Китай
Комплектация
ирригатор с заглушкой разъема для зарядки и всасывающей трубкой с фильтром, резервуар для воды с уплотнительным кольцом крышки резервуара, струйная насадка — 2 шт., USB шнур, руководство по эксплуатации, упаковка
Количество температурных режимов
5
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1100-1500 импульсов/мин
Давление струи, кПа
758
Насадок в комплекте
2 шт.
Ширина, см
8.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х10х10
Вес, г.
500
Описание товара Ирригатор Kitfort КТ-5943
Ирригатор КТ-5943 — это прибор для ухода за полостью рта. Он очень прост в использовании: налейте воду (или специальный раствор для ирригаторов) в резервуар, выберите подходящий вам режим и начинайте очистку.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки, недорогие
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Бренд
Тип товара
Ирригатор
Высота, см
31.5
Питание от батареек или аккумулятора
да
Страна производства
Китай
Комплектация
ирригатор с заглушкой разъема для зарядки и всасывающей трубкой с фильтром, резервуар для воды с уплотнительным кольцом крышки резервуара, струйная насадка — 2 шт., USB шнур, руководство по эксплуатации, упаковка
Количество температурных режимов
5
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1100-1500 импульсов/мин
Давление струи, кПа
758
Насадок в комплекте
2 шт.
Ширина, см
8.2
Страна производитель
Китай
Ирригатор КТ-5943 — это прибор для ухода за полостью рта. Он очень прост в использовании: налейте воду (или специальный раствор для ирригаторов) в резервуар, выберите подходящий вам режим и начинайте очистку.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки, недорогие
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки, недорогие
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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