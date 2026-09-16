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Тепловизор KRAFTOOL GTC 500 (45751) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловизор KRAFTOOL GTC 500 (45751)

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Тепловизор KRAFTOOL GTC 500 (45751) - фото 1
Тепловизор KRAFTOOL GTC 500 (45751) - фото 2
Тепловизор KRAFTOOL GTC 500 (45751) - фото 3
Тепловизор KRAFTOOL GTC 500 (45751) - фото 4
Тепловизор KRAFTOOL GTC 500 (45751) - фото 5
Тепловизор KRAFTOOL GTC 500 (45751) - фото 6
Тепловизор KRAFTOOL GTC 500 (45751) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловизор
  • Тепловизор KRAFTOOL GTC 500 (45751) - фото 1
  • Тепловизор KRAFTOOL GTC 500 (45751) - фото 2
  • Тепловизор KRAFTOOL GTC 500 (45751) - фото 3
  • Тепловизор KRAFTOOL GTC 500 (45751) - фото 4
  • Тепловизор KRAFTOOL GTC 500 (45751) - фото 5
  • Тепловизор KRAFTOOL GTC 500 (45751) - фото 6
  • Тепловизор KRAFTOOL GTC 500 (45751) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 680 руб. 
Начислим 619 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708581
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тепловизор KRAFTOOL GTC 500 (45751)
38 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Тепловизор
Единицы измерения
°С
Комплектация
тепловизор, шнур USB-C, сумка-чехол для хранения и переноски, литиево-ионный аккумулятор 26650 3.7В 5000мА
Размер дисплея
3.5?
Разрешение дисплея
256х192
Минимальная определяемая температура
-20°
Максимальная определяемая температура
550
Минимальная температура использования
-10°
Максимальная температура использования
45
Коэффициент эмиссии
0.1-1.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х17х12
Вес, кг.
1.67

Описание товара Тепловизор KRAFTOOL GTC 500 (45751)

Тепловизоры KRAFTOOL обеспечивают точное обнаружение и локализацию утечек или дефектов ограждающих конструкций, незаменимы для профилактического и предупредительного обслуживания, диагностики состояния зданий и помещений.

Отзывы о товаре Тепловизор KRAFTOOL GTC 500 (45751)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Тепловизор
Единицы измерения
°С
Комплектация
тепловизор, шнур USB-C, сумка-чехол для хранения и переноски, литиево-ионный аккумулятор 26650 3.7В 5000мА
Размер дисплея
3.5?
Разрешение дисплея
256х192
Минимальная определяемая температура
-20°
Максимальная определяемая температура
550
Минимальная температура использования
-10°
Максимальная температура использования
45
Коэффициент эмиссии
0.1-1.0
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловизоры KRAFTOOL обеспечивают точное обнаружение и локализацию утечек или дефектов ограждающих конструкций, незаменимы для профилактического и предупредительного обслуживания, диагностики состояния зданий и помещений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловизор KRAFTOOL GTC 500 (45751) - стоимость товара 38680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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