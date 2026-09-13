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Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Жанр игры
Юмористические
Возраст от
18 лет
Количество игроков
от 2
Время партии
20 минут
Материал
дерево
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708478
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Описание товара Башня с заданиями для взрослых арт.7745 /20
Настольная игра от бренда "Нескучные игры" - это идеальный выбор для взрослых, ищущих увлекательное и интеллектуальное времяпрепровождение. Разработанная для игроков в возрасте от 18 лет, эта игра предлагает разнообразные сценарии и захватывающие задачи, которые не оставят равнодушным ни одного участника.
Каждая партия превращается в уникальное приключение, благодаря тщательно продуманным правилам и высокому качеству игровых компонентов. Игра стимулирует стратегическое мышление и творческий подход к решению задач, а также способствует весёлому времяпровождению в компании друзей.
"Нескучные игры" сделали акцент на современный и стильный дизайн, который привносит особое эстетическое удовольствие от игры, делая её ещё более привлекательной для взрослых игроков. Независимо от предпочитаемого стиля игры, эта настольная игра подарит часы захватывающих моментов и станет отличным дополнением к любой игровой коллекции.
Настольная игра от бренда "Нескучные игры" - это идеальный выбор для взрослых, ищущих увлекательное и интеллектуальное времяпрепровождение. Разработанная для игроков в возрасте от 18 лет, эта игра предлагает разнообразные сценарии и захватывающие задачи, которые не оставят равнодушным ни одного участника.
Каждая партия превращается в уникальное приключение, благодаря тщательно продуманным правилам и высокому качеству игровых компонентов. Игра стимулирует стратегическое мышление и творческий подход к решению задач, а также способствует весёлому времяпровождению в компании друзей.
"Нескучные игры" сделали акцент на современный и стильный дизайн, который привносит особое эстетическое удовольствие от игры, делая её ещё более привлекательной для взрослых игроков. Независимо от предпочитаемого стиля игры, эта настольная игра подарит часы захватывающих моментов и станет отличным дополнением к любой игровой коллекции.
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