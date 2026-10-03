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Guru - Jazzmatazz (0602547885081) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Guru - Jazzmatazz (0602547885081) виниловая пластинка

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Guru - Jazzmatazz (0602547885081) виниловая пластинка - фото 1
Guru - Jazzmatazz (0602547885081) виниловая пластинка - фото 2
Guru - Jazzmatazz (0602547885081) виниловая пластинка - фото 3
Guru - Jazzmatazz (0602547885081) виниловая пластинка - фото 4
Guru - Jazzmatazz (0602547885081) виниловая пластинка - фото 5
Guru - Jazzmatazz (0602547885081) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Guru
Альбом (сингл)
Jazzmatazz
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Guru - Jazzmatazz (0602547885081) виниловая пластинка - фото 1
  • Guru - Jazzmatazz (0602547885081) виниловая пластинка - фото 2
  • Guru - Jazzmatazz (0602547885081) виниловая пластинка - фото 3
  • Guru - Jazzmatazz (0602547885081) виниловая пластинка - фото 4
  • Guru - Jazzmatazz (0602547885081) виниловая пластинка - фото 5
  • Guru - Jazzmatazz (0602547885081) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707691
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Guru - Jazzmatazz (0602547885081) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin, Chrysalis, Ume
Barcode
[0602547885081]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Guru
Альбом (сингл)
Jazzmatazz
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Introduction, Loungin, When Youre Near, Transit Ride, No Time To Play, Down The Backstreets, Respectful Dedications, Take A Look (At Yourself), Trust Me, Slicker Than Most, Le Bien. Le Mal, Sights In The City
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Guru - Jazzmatazz (0602547885081) виниловая пластинка

Guru - Jazzmatazz (0602547885081) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Guru - Jazzmatazz (0602547885081) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin, Chrysalis, Ume
Barcode
[0602547885081]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Guru
Альбом (сингл)
Jazzmatazz
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Introduction, Loungin, When Youre Near, Transit Ride, No Time To Play, Down The Backstreets, Respectful Dedications, Take A Look (At Yourself), Trust Me, Slicker Than Most, Le Bien. Le Mal, Sights In The City
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Описание
Guru - Jazzmatazz (0602547885081) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Guru - Jazzmatazz (0602547885081) виниловая пластинка - по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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