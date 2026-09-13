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Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка

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Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 1
Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 2
Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 3
Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 4
Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 5
Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 6
Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 7
Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 8
Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 9
Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 10
Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 11
Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 12
Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 13
Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
Unison
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 1
  • Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 2
  • Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 3
  • Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 4
  • Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 5
  • Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 6
  • Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 7
  • Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 8
  • Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 9
  • Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 10
  • Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 11
  • Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 12
  • Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 13
  • Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707233
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028900119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
Unison
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
(If There Was) Any Other Way, If Love Is Out Of The Question, Where Does My Heart Beat Now, The Last To Know, I'm Loving Every Moment With You Love By Another Name, Unison, I Feel Too Much, If We Could Start Over, Have A Heart
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка

Unison — девятый студийный альбом канадской певицы Селин Дион и ее первый альбом на английском языке, выпущенный в 1990 году. 10 песен альбома включают хиты Where Does My Heart Beat Now, (If There Was) Any Other Way и Unison. Издание на прозрачном виниле. Unison — первый альбом Селин, записанный на английском языке. Для альбома была собрана сильная команда продюсеров, авторов текстов и композиторов. Среди них Крис Нил (Шина Истон, Mike + The Mechanics), Пол Блисс (Эми Холланд), Альдо Нова (Альдо Нова, Blue ?yster Cult, Джон Бон Джови) и Дэвид Фостер (Уитни Хьюстон, Барбра Стрейзанд, Чикаго). Благодаря ее упорному труду и таланту альбом cделал голос молодой певицы из Квебека известным всему миру. Альбом был продан тиражом более 3 млн экземпляров по всему миру, а наибольшего успеха альбом завоевал в США и Канаде. По данным Sony Music Entertainment, Дион продала более 220 миллионов альбомов по всему миру и является самой продаваемой певицей всех времён.

Отзывы о товаре Celine Dion - Unison (coloured) (0198028900119) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028900119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
Unison
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
(If There Was) Any Other Way, If Love Is Out Of The Question, Where Does My Heart Beat Now, The Last To Know, I'm Loving Every Moment With You Love By Another Name, Unison, I Feel Too Much, If We Could Start Over, Have A Heart
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Unison — девятый студийный альбом канадской певицы Селин Дион и ее первый альбом на английском языке, выпущенный в 1990 году. 10 песен альбома включают хиты Where Does My Heart Beat Now, (If There Was) Any Other Way и Unison. Издание на прозрачном виниле. Unison — первый альбом Селин, записанный на английском языке. Для альбома была собрана сильная команда продюсеров, авторов текстов и композиторов. Среди них Крис Нил (Шина Истон, Mike + The Mechanics), Пол Блисс (Эми Холланд), Альдо Нова (Альдо Нова, Blue ?yster Cult, Джон Бон Джови) и Дэвид Фостер (Уитни Хьюстон, Барбра Стрейзанд, Чикаго). Благодаря ее упорному труду и таланту альбом cделал голос молодой певицы из Квебека известным всему миру. Альбом был продан тиражом более 3 млн экземпляров по всему миру, а наибольшего успеха альбом завоевал в США и Канаде. По данным Sony Music Entertainment, Дион продала более 220 миллионов альбомов по всему миру и является самой продаваемой певицей всех времён.
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Отзывы


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