Top.Mail.Ru
Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960) - фото 1
Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960) - фото 2
Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960) - фото 3
Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960) - фото 4
Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960) - фото 5
Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960) - фото 6
Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960) - фото 7
Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960) - фото 8
Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960) - фото 1
  • Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960) - фото 2
  • Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960) - фото 3
  • Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960) - фото 4
  • Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960) - фото 5
  • Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960) - фото 6
  • Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960) - фото 7
  • Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960) - фото 8
  • Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706062
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEGO
Тип товара
Конструкторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х26х7
Вес, г.
825

Описание товара Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960)

Передайте чувство благоговения, которое испытали доктор Элли Сэттлер и доктор Алан Грант, впервые увидев величественного брахиозавра, с этим набором LEGO® Jurassic World Brachiosaurus Discovery (76960) для детей в возрасте от 9 лет и старше. Отличный подарок для фанатов «Парка Юрского периода». В набор входит брахиозавр в подвижной позе, самая высокая фигурка динозавра LEGO на сегодняшний день, а также сборный игрушечный Jeep® Wrangler и дерево. В джипе есть место для трех минифигурок — доктора Алана Гранта, доктора Элли Сэттлер и Джона Хаммонда, а на дереве есть смотровая площадка и съемные листовые элементы, которыми можно «кормить» брахиозавра, как это сделал Алан Грант в фильме.

Отзывы о товаре Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LEGO
Тип товара
Конструкторы
Страна производитель
Китай
Описание
Передайте чувство благоговения, которое испытали доктор Элли Сэттлер и доктор Алан Грант, впервые увидев величественного брахиозавра, с этим набором LEGO® Jurassic World Brachiosaurus Discovery (76960) для детей в возрасте от 9 лет и старше. Отличный подарок для фанатов «Парка Юрского периода». В набор входит брахиозавр в подвижной позе, самая высокая фигурка динозавра LEGO на сегодняшний день, а также сборный игрушечный Jeep® Wrangler и дерево. В джипе есть место для трех минифигурок — доктора Алана Гранта, доктора Элли Сэттлер и Джона Хаммонда, а на дереве есть смотровая площадка и съемные листовые элементы, которыми можно «кормить» брахиозавра, как это сделал Алан Грант в фильме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...