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Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red

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Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 1
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Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 4
Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 5
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Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 7
Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 8
Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 9
Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 10
Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 11
Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 12
Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 13
Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 14
Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 15
Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 16
Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 17
Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 18
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Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 22
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Mate X6
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
7.93
Разрешение экрана
2440x2240
Процессор
HiSilicon Kirin 9020
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество основных (тыловых) камер
4
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 1
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 2
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 3
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 4
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 5
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 6
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 7
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 8
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 9
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  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 26
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 27
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  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 31
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 32
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 33
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 34
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 35
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 36
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 37
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 38
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  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 40
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  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 43
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 44
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 45
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 46
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 47
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 48
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 49
  • Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705909
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Mate X6
Цвет
красный
Материал корпуса
металл, кожа
Складной
да
Диагональ экрана, дюйм
7.93
Разрешение экрана
2440x2240
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9020
Количество ядер
12
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
8
Количество основных (тыловых) камер
4
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red

Погрузитесь с головой в любимые приложения, фильмы и игры и наслаждайтесь высоким качеством экрана HUAWEI X-True с технологией HDR Vivid и адаптивной частотой обновления 1–120 Гц, благодаря которой каждое проведение по экрану, прокрутка и смена изображения выполняются невероятно плавно, вызывая восхищение. Суперпрочное стекло Kunlun Glass 2-го поколения в 25 раз более ударопрочное и способно выдержать испытания как в повседневной жизни, так и в неожиданных экстремальных ситуациях. Внутренний экран смартфона из углеродного волокна на 65% прочнее и обладает уровнем сопротивления экструзии 380 ГПа, благодаря чему способен выдержать всевозможное давление. Рамка из алюминиевого сплава 550 Мпа устойчива к падениям и другим воздействиям. Изготовленный из высокопрочной стали 1900 Мпа механизм обеспечивает компактность и плавное сгибание, что подтверждается испытанием временем. Водонепроницаемость класса IPX8 при погружении на 2 метра защищает ваш смартфон от случайных брызг или неожиданно разлившейся воды. Распределенная инновационная система охлаждения обеспечивает эффективный отвод тепла и быстро охлаждает смартфон даже при интенсивной нагрузке благодаря размещению основных источников генерирования тепла в разных секторах смартфона, графеновому материалу с высокой теплопроводностью 2000 Вт/(м·K) и 3D-механизму жидкостного охлаждения с испарительной камерой.



Теги товара: 512 GB, Складные, 12 GB, С GPS, С Type-C

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Mate X6
Цвет
красный
Материал корпуса
металл, кожа
Складной
да
Диагональ экрана, дюйм
7.93
Разрешение экрана
2440x2240
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9020
Количество ядер
12
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
8
Количество основных (тыловых) камер
4
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь с головой в любимые приложения, фильмы и игры и наслаждайтесь высоким качеством экрана HUAWEI X-True с технологией HDR Vivid и адаптивной частотой обновления 1–120 Гц, благодаря которой каждое проведение по экрану, прокрутка и смена изображения выполняются невероятно плавно, вызывая восхищение. Суперпрочное стекло Kunlun Glass 2-го поколения в 25 раз более ударопрочное и способно выдержать испытания как в повседневной жизни, так и в неожиданных экстремальных ситуациях. Внутренний экран смартфона из углеродного волокна на 65% прочнее и обладает уровнем сопротивления экструзии 380 ГПа, благодаря чему способен выдержать всевозможное давление. Рамка из алюминиевого сплава 550 Мпа устойчива к падениям и другим воздействиям. Изготовленный из высокопрочной стали 1900 Мпа механизм обеспечивает компактность и плавное сгибание, что подтверждается испытанием временем. Водонепроницаемость класса IPX8 при погружении на 2 метра защищает ваш смартфон от случайных брызг или неожиданно разлившейся воды. Распределенная инновационная система охлаждения обеспечивает эффективный отвод тепла и быстро охлаждает смартфон даже при интенсивной нагрузке благодаря размещению основных источников генерирования тепла в разных секторах смартфона, графеновому материалу с высокой теплопроводностью 2000 Вт/(м·K) и 3D-механизму жидкостного охлаждения с испарительной камерой.


Теги товара: 512 GB, Складные, 12 GB, С GPS, С Type-C
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Отзывы


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