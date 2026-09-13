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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Mate X6
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
7.93
Разрешение экрана
2440x2240
Процессор
HiSilicon Kirin 9020
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество основных (тыловых) камер
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705909
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Описание товара Смартфон Huawei Mate X6 12/512Gb Red
Погрузитесь с головой в любимые приложения, фильмы и игры и наслаждайтесь высоким качеством экрана HUAWEI X-True с технологией HDR Vivid и адаптивной частотой обновления 1–120 Гц, благодаря которой каждое проведение по экрану, прокрутка и смена изображения выполняются невероятно плавно, вызывая восхищение. Суперпрочное стекло Kunlun Glass 2-го поколения в 25 раз более ударопрочное и способно выдержать испытания как в повседневной жизни, так и в неожиданных экстремальных ситуациях. Внутренний экран смартфона из углеродного волокна на 65% прочнее и обладает уровнем сопротивления экструзии 380 ГПа, благодаря чему способен выдержать всевозможное давление. Рамка из алюминиевого сплава 550 Мпа устойчива к падениям и другим воздействиям. Изготовленный из высокопрочной стали 1900 Мпа механизм обеспечивает компактность и плавное сгибание, что подтверждается испытанием временем. Водонепроницаемость класса IPX8 при погружении на 2 метра защищает ваш смартфон от случайных брызг или неожиданно разлившейся воды. Распределенная инновационная система охлаждения обеспечивает эффективный отвод тепла и быстро охлаждает смартфон даже при интенсивной нагрузке благодаря размещению основных источников генерирования тепла в разных секторах смартфона, графеновому материалу с высокой теплопроводностью 2000 Вт/(м·K) и 3D-механизму жидкостного охлаждения с испарительной камерой.
Погрузитесь с головой в любимые приложения, фильмы и игры и наслаждайтесь высоким качеством экрана HUAWEI X-True с технологией HDR Vivid и адаптивной частотой обновления 1–120 Гц, благодаря которой каждое проведение по экрану, прокрутка и смена изображения выполняются невероятно плавно, вызывая восхищение. Суперпрочное стекло Kunlun Glass 2-го поколения в 25 раз более ударопрочное и способно выдержать испытания как в повседневной жизни, так и в неожиданных экстремальных ситуациях. Внутренний экран смартфона из углеродного волокна на 65% прочнее и обладает уровнем сопротивления экструзии 380 ГПа, благодаря чему способен выдержать всевозможное давление. Рамка из алюминиевого сплава 550 Мпа устойчива к падениям и другим воздействиям. Изготовленный из высокопрочной стали 1900 Мпа механизм обеспечивает компактность и плавное сгибание, что подтверждается испытанием временем. Водонепроницаемость класса IPX8 при погружении на 2 метра защищает ваш смартфон от случайных брызг или неожиданно разлившейся воды. Распределенная инновационная система охлаждения обеспечивает эффективный отвод тепла и быстро охлаждает смартфон даже при интенсивной нагрузке благодаря размещению основных источников генерирования тепла в разных секторах смартфона, графеновому материалу с высокой теплопроводностью 2000 Вт/(м·K) и 3D-механизму жидкостного охлаждения с испарительной камерой.
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