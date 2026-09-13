Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor Magic 7 Pro
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2800x1280
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
111 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705848
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документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor Magic 7 Pro
Цвет
голубой
Материал корпуса
алюминий, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Частота процессора, МГц
4320
Количество ядер
8
Операционная система
MagicOS
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+200 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
443
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Honor Magic 7 Pro 12/512Gb Blue
**Смартфон HONOR Magic 7 Pro 12+512Gb, голубой (5109BQJJ)**
HONOR Magic 7 Pro — это мощный смартфон с большим объёмом памяти и стильным дизайном. Он оснащён 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество данных и приложений.
**Основные характеристики:**
* **Оперативная память:** 12 ГБ.
* **Встроенная память:** 512 ГБ.
* **Цвет:** голубой.
* **Модель:** 5109BQJJ.
Благодаря большому объёму оперативной и встроенной памяти смартфон работает быстро и плавно, даже при одновременном запуске нескольких приложений. Это делает его идеальным выбором для тех, кто ищет мощный и надёжный смартфон.
Стильный голубой цвет корпуса придаёт устройству элегантный вид. Смартфон удобно лежит в руке и имеет эргономичный дизайн.
Если вы ищете мощный смартфон с большим объёмом памяти и элегантным дизайном, то HONOR Magic 7 Pro станет отличным выбором.
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor Magic 7 Pro
Цвет
голубой
Материал корпуса
алюминий, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Частота процессора, МГц
4320
Количество ядер
8
Операционная система
MagicOS
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+200 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
443
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон HONOR Magic 7 Pro 12+512Gb, голубой (5109BQJJ)**
HONOR Magic 7 Pro — это мощный смартфон с большим объёмом памяти и стильным дизайном. Он оснащён 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество данных и приложений.
**Основные характеристики:**
* **Оперативная память:** 12 ГБ.
* **Встроенная память:** 512 ГБ.
* **Цвет:** голубой.
* **Модель:** 5109BQJJ.
Благодаря большому объёму оперативной и встроенной памяти смартфон работает быстро и плавно, даже при одновременном запуске нескольких приложений. Это делает его идеальным выбором для тех, кто ищет мощный и надёжный смартфон.
Стильный голубой цвет корпуса придаёт устройству элегантный вид. Смартфон удобно лежит в руке и имеет эргономичный дизайн.
Если вы ищете мощный смартфон с большим объёмом памяти и элегантным дизайном, то HONOR Magic 7 Pro станет отличным выбором.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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