The Carpenters - Made In America (0602557405293) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Carpenters
Альбом (сингл)
Made In America
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
В наличии
Код товара: 705213
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3 860 руб.
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Характеристики
Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M Records
Barcode
[0602557405293]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Carpenters
Альбом (сингл)
Made In America
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Those Good Old Dreams, Strength Of A Woman, (Want You) Back In My Life Again, When Youve Got What It Takes, Somebodys Been Lyin I Believe You, Touch Me When Were Dancing, When Its Gone (Its Just Gone), Beechwood 4-5789, Because We Are In Love (The Wedding Song)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Carpenters - Made In America (0602557405293) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Those Good Old Dreams, Strength Of A Woman, (Want You) Back In My Life Again, When Youve Got What It Takes, Somebodys Been Lyin I Believe You, Touch Me When Were Dancing, When Its Gone (Its Just Gone), Beechwood 4-5789, Because We Are In Love (The Wedding Song)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M Records
Barcode
[0602557405293]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Carpenters
Альбом (сингл)
Made In America
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Those Good Old Dreams, Strength Of A Woman, (Want You) Back In My Life Again, When Youve Got What It Takes, Somebodys Been Lyin I Believe You, Touch Me When Were Dancing, When Its Gone (Its Just Gone), Beechwood 4-5789, Because We Are In Love (The Wedding Song)
Версия издания
стандартное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Those Good Old Dreams, Strength Of A Woman, (Want You) Back In My Life Again, When Youve Got What It Takes, Somebodys Been Lyin I Believe You, Touch Me When Were Dancing, When Its Gone (Its Just Gone), Beechwood 4-5789, Because We Are In Love (The Wedding Song)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
The Carpenters - Made In America (0602557405293) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Carpenters - Made In America (0602557405293) виниловая пластинка