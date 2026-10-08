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Наушники Soundcore P30i (A3959321) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Soundcore P30i (A3959321) White

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Наушники Soundcore P30i (A3959321) White - фото 1
Наушники Soundcore P30i (A3959321) White - фото 2
Наушники Soundcore P30i (A3959321) White - фото 3
Наушники Soundcore P30i (A3959321) White - фото 4
Наушники Soundcore P30i (A3959321) White - фото 5
Наушники Soundcore P30i (A3959321) White - фото 6
Наушники Soundcore P30i (A3959321) White - фото 7
Наушники Soundcore P30i (A3959321) White - фото 8
Наушники Soundcore P30i (A3959321) White - фото 9
Наушники Soundcore P30i (A3959321) White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Soundcore P30i (A3959321) White - фото 1
  • Наушники Soundcore P30i (A3959321) White - фото 2
  • Наушники Soundcore P30i (A3959321) White - фото 3
  • Наушники Soundcore P30i (A3959321) White - фото 4
  • Наушники Soundcore P30i (A3959321) White - фото 5
  • Наушники Soundcore P30i (A3959321) White - фото 6
  • Наушники Soundcore P30i (A3959321) White - фото 7
  • Наушники Soundcore P30i (A3959321) White - фото 8
  • Наушники Soundcore P30i (A3959321) White - фото 9
  • Наушники Soundcore P30i (A3959321) White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705098
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Характеристики

Бренд
Soundcore
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
11х11х4
Вес, г.
110

Описание товара Наушники Soundcore P30i (A3959321) White

Soundcore P30i - полностью беспроводные наушники с системой активного шумоподавления, сенсорным управлением и временем работы до 45 часов.

Отзывы о товаре Наушники Soundcore P30i (A3959321) White




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Характеристики
Бренд
Soundcore
Тип товара
Наушники
Описание
Soundcore P30i - полностью беспроводные наушники с системой активного шумоподавления, сенсорным управлением и временем работы до 45 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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