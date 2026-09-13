Top.Mail.Ru
Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 1
Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 2
Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 3
Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 4
Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 5
Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 6
Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 7
Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 8
Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 9
Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 10
Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 11
Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 12
Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 13
Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 14
Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 15
Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 16
Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 1
  • Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 2
  • Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 3
  • Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 4
  • Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 5
  • Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 6
  • Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 7
  • Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 8
  • Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 9
  • Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 10
  • Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 11
  • Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 12
  • Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 13
  • Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 14
  • Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 15
  • Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 16
  • Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703937
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
жёлтый, чёрный
Основной цвет
голубой
Прочее
противокапельная система
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
3200
Объём резервуара для воды
450
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
220
Длина сетевого шнура
2
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, функция разбрызгивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х15
Вес, кг.
1.63

Описание товара Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый

Быстро погладьте белье, костюм, детскую одежду утюгом Hyundai H-SI01450. Одновременно освежите блузку или вечернее платье с помощью встроенной функции вертикального отпаривания. Ощутите, как процесс глажки становится проще. Керамическая подошва Enviro Ceramic равномерно нагревается, долго держит тепло и хорошо скользит по ткани.

Отзывы о товаре Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
жёлтый, чёрный
Основной цвет
голубой
Прочее
противокапельная система
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
3200
Объём резервуара для воды
450
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
220
Длина сетевого шнура
2
Развернуть
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, функция разбрызгивания
Страна производитель
Китай
Описание
Быстро погладьте белье, костюм, детскую одежду утюгом Hyundai H-SI01450. Одновременно освежите блузку или вечернее платье с помощью встроенной функции вертикального отпаривания. Ощутите, как процесс глажки становится проще. Керамическая подошва Enviro Ceramic равномерно нагревается, долго держит тепло и хорошо скользит по ткани.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Hyundai H-SI01450 3200Вт голубой/желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...