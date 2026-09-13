Описание товара Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый

Hyundai H-MG898 – это минималистичный и компактный массажер для тела, который подарит расслабление и дома, и в поездке. Мышцы в теле устают от любых нагрузок. Даже если они не подвергались ударным физическим упражнениям, и человек просто проводит много времени за компьютером. Сидячий малоподвижный образ жизни заставляет кровь застаиваться и тормозит её приток к органам. Hyundai H-MG898 – идеальное средство для борьбы с этим и для релаксации мускул. Чтобы подстроить его работу под различные группы мышц, в комплект поставки устройства входит четыре сменные насадки. Шарообразная подходит для любых частей тела, она универсальная. Пальцевидная насадка предназначена для более глубокого воздействия на мускулатуру и акупунктурные точки. Плоская отвечает за массаж наиболее крупных групп мышц, а насадка в форме буквы V идеально подходит для массажа спины и шеи. Все они могут работать в пяти различных скоростных режимах, которые переключаются при помощи нажатий на кнопку включения прибора. Помимо этого, Hyundai H-MG898 оснащён функцией подогрева для более комплексного воздействия и стимуляции притока крови к тканям. Чтобы активировать её, нужно нажать кнопку с соответствующим обозначением на рукояти. На задней части устройства находится металлический круг, который начинает разогреваться по команде. Именно его и надо прикладывать к мышцам, требующим прогрева. Стандартное время сеанса с массажером длится 15 минут, по истечению этого времени он отключается в автоматическом режиме для экономии заряда батареи. Также прибор оснащён встроенным аккумулятором со стандартным входом для зарядки – USB Type-C.