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Гидромассажная ванночка Vitek VT-1381 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гидромассажная ванночка Vitek VT-1381

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Гидромассажная ванночка Vitek VT-1381 - фото 1
Гидромассажная ванночка Vitek VT-1381 - фото 2
Гидромассажная ванночка Vitek VT-1381 - фото 3
Гидромассажная ванночка Vitek VT-1381 - фото 4
Гидромассажная ванночка Vitek VT-1381 - фото 5
Гидромассажная ванночка Vitek VT-1381 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гидромассажная ванночка
  • Гидромассажная ванночка Vitek VT-1381 - фото 1
  • Гидромассажная ванночка Vitek VT-1381 - фото 2
  • Гидромассажная ванночка Vitek VT-1381 - фото 3
  • Гидромассажная ванночка Vitek VT-1381 - фото 4
  • Гидромассажная ванночка Vitek VT-1381 - фото 5
  • Гидромассажная ванночка Vitek VT-1381 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703592
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Гидромассажная ванночка
Ароматерапия
Да
Вибромассаж
Да
Инфракрасный излучатель
Да
Мощность, Вт
62
Подогрев воды
да
Пузырьковый массаж
Да
Цвет
белый, синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х19
Вес, кг.
2.4

Описание товара Гидромассажная ванночка Vitek VT-1381

Вибромассаж и пузырьковый массаж ног помогут расслабиться после долгого рабочего дня. Ванночка оснащена функцией подогрева дна, что сделает процедуру еще более приятной.

Отзывы о товаре Гидромассажная ванночка Vitek VT-1381




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Гидромассажная ванночка
Ароматерапия
Да
Вибромассаж
Да
Инфракрасный излучатель
Да
Мощность, Вт
62
Подогрев воды
да
Пузырьковый массаж
Да
Цвет
белый, синий
Страна производитель
Китай
Описание
Вибромассаж и пузырьковый массаж ног помогут расслабиться после долгого рабочего дня. Ванночка оснащена функцией подогрева дна, что сделает процедуру еще более приятной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гидромассажная ванночка Vitek VT-1381 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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