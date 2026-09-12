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Гидромассажная ванночка Maxwell MW-2451 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гидромассажная ванночка Maxwell MW-2451

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Гидромассажная ванночка Maxwell MW-2451 - фото 1
Гидромассажная ванночка Maxwell MW-2451 - фото 2
Гидромассажная ванночка Maxwell MW-2451 - фото 3
Гидромассажная ванночка Maxwell MW-2451 - фото 4
Гидромассажная ванночка Maxwell MW-2451 - фото 5
Гидромассажная ванночка Maxwell MW-2451 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гидромассажная ванночка
  • Гидромассажная ванночка Maxwell MW-2451 - фото 1
  • Гидромассажная ванночка Maxwell MW-2451 - фото 2
  • Гидромассажная ванночка Maxwell MW-2451 - фото 3
  • Гидромассажная ванночка Maxwell MW-2451 - фото 4
  • Гидромассажная ванночка Maxwell MW-2451 - фото 5
  • Гидромассажная ванночка Maxwell MW-2451 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703482
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Гидромассажная ванночка
Ароматерапия
Да
Вибромассаж
Да
Инфракрасный излучатель
нет
Мощность, Вт
90
Подогрев воды
да
Пузырьковый массаж
Да
Цвет
фиолетовый, белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х34х13
Вес, кг.
2.15

Описание товара Гидромассажная ванночка Maxwell MW-2451

Устали после трудного рабочего дня и хотите расслабиться? Воспользуйтесь массажной ванночкой для ног MAXWELL MW-2451 . Данная модель работает в двух режимах, предлагая разные типы массажа. Так, по желанию, вы можете воспользоваться пузырьковым, акупунктурным или вибромассажем, которые позволяют быстро расслабиться и снять усталость ног. Массажная ванночка оснащена подогревом воды и рядом других дополнительных опций. Делать массаж ног при помощи данного устройства вы можете не только в ванной комнате, но также и в спальне или в гостиной, сидя на мягком диване перед телевизором и просматривая любимые телепередачи.

Отзывы о товаре Гидромассажная ванночка Maxwell MW-2451




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Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Гидромассажная ванночка
Ароматерапия
Да
Вибромассаж
Да
Инфракрасный излучатель
нет
Мощность, Вт
90
Подогрев воды
да
Пузырьковый массаж
Да
Цвет
фиолетовый, белый
Страна производитель
Китай
Описание
Устали после трудного рабочего дня и хотите расслабиться? Воспользуйтесь массажной ванночкой для ног MAXWELL MW-2451 . Данная модель работает в двух режимах, предлагая разные типы массажа. Так, по желанию, вы можете воспользоваться пузырьковым, акупунктурным или вибромассажем, которые позволяют быстро расслабиться и снять усталость ног. Массажная ванночка оснащена подогревом воды и рядом других дополнительных опций. Делать массаж ног при помощи данного устройства вы можете не только в ванной комнате, но также и в спальне или в гостиной, сидя на мягком диване перед телевизором и просматривая любимые телепередачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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