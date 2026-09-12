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Микрофон RITMIX RDM-180 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон RITMIX RDM-180 черный

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Микрофон RITMIX RDM-180 черный - фото 1
Микрофон RITMIX RDM-180 черный - фото 2
Микрофон RITMIX RDM-180 черный - фото 3
Микрофон RITMIX RDM-180 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон RITMIX RDM-180 черный - фото 1
  • Микрофон RITMIX RDM-180 черный - фото 2
  • Микрофон RITMIX RDM-180 черный - фото 3
  • Микрофон RITMIX RDM-180 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703086
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Характеристики

Бренд
RITMIX
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х5
Вес, кг.
1.75

Описание товара Микрофон RITMIX RDM-180 черный

Конденсаторный микрофон Ritmix RDM-180 - это профессиональное звуковое решение для записи и вещания. Он обеспечивает высокое качество звука благодаря своей конденсаторной технологии и металлической конструкции.

Отзывы о товаре Микрофон RITMIX RDM-180 черный




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Характеристики
Бренд
RITMIX
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Описание
Конденсаторный микрофон Ritmix RDM-180 - это профессиональное звуковое решение для записи и вещания. Он обеспечивает высокое качество звука благодаря своей конденсаторной технологии и металлической конструкции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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