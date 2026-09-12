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Микрофон Razer Seiren V2 X Seiren V2 X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон Razer Seiren V2 X Seiren V2 X

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Микрофон Razer Seiren V2 X Seiren V2 X - фото 1
Микрофон Razer Seiren V2 X Seiren V2 X - фото 2
Микрофон Razer Seiren V2 X Seiren V2 X - фото 3
Микрофон Razer Seiren V2 X Seiren V2 X - фото 4
Микрофон Razer Seiren V2 X Seiren V2 X - фото 5
Микрофон Razer Seiren V2 X Seiren V2 X - фото 6
Микрофон Razer Seiren V2 X Seiren V2 X - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон Razer Seiren V2 X Seiren V2 X - фото 1
  • Микрофон Razer Seiren V2 X Seiren V2 X - фото 2
  • Микрофон Razer Seiren V2 X Seiren V2 X - фото 3
  • Микрофон Razer Seiren V2 X Seiren V2 X - фото 4
  • Микрофон Razer Seiren V2 X Seiren V2 X - фото 5
  • Микрофон Razer Seiren V2 X Seiren V2 X - фото 6
  • Микрофон Razer Seiren V2 X Seiren V2 X - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703077
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Микрофон
Размеры в упаковке, см
17х6х6
Вес, г.
286

Описание товара Микрофон Razer Seiren V2 X Seiren V2 X

Микрофон Razer Seiren V2 X создан для поклонников стрима и отличается пониженным уровнем шума, позволяя получать максимально чистый и естественный звук. Данная модель относится к моделям конденсаторного типа с суперкардиоидной направленностью и капсюлем 25 мм. На корпусе расположены кнопка отключения микрофона и регулятор уровня громкости. Подключение посредством порта USB гарантирует простое подключение и широкую совместимость с компьютерами.

Отзывы о товаре Микрофон Razer Seiren V2 X Seiren V2 X




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Микрофон
Описание
Микрофон Razer Seiren V2 X создан для поклонников стрима и отличается пониженным уровнем шума, позволяя получать максимально чистый и естественный звук. Данная модель относится к моделям конденсаторного типа с суперкардиоидной направленностью и капсюлем 25 мм. На корпусе расположены кнопка отключения микрофона и регулятор уровня громкости. Подключение посредством порта USB гарантирует простое подключение и широкую совместимость с компьютерами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон Razer Seiren V2 X Seiren V2 X - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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