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Кресло игровое Defender 64057 TORNADO BLACK/RED PU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое Defender 64057 TORNADO BLACK/RED PU

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Кресло игровое Defender 64057 TORNADO BLACK/RED PU - фото 1
Кресло игровое Defender 64057 TORNADO BLACK/RED PU - фото 2
Кресло игровое Defender 64057 TORNADO BLACK/RED PU - фото 3
Кресло игровое Defender 64057 TORNADO BLACK/RED PU - фото 4
Кресло игровое Defender 64057 TORNADO BLACK/RED PU - фото 5
Кресло игровое Defender 64057 TORNADO BLACK/RED PU - фото 6
Кресло игровое Defender 64057 TORNADO BLACK/RED PU - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Defender 64057 TORNADO BLACK/RED PU - фото 1
  • Кресло игровое Defender 64057 TORNADO BLACK/RED PU - фото 2
  • Кресло игровое Defender 64057 TORNADO BLACK/RED PU - фото 3
  • Кресло игровое Defender 64057 TORNADO BLACK/RED PU - фото 4
  • Кресло игровое Defender 64057 TORNADO BLACK/RED PU - фото 5
  • Кресло игровое Defender 64057 TORNADO BLACK/RED PU - фото 6
  • Кресло игровое Defender 64057 TORNADO BLACK/RED PU - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702909
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
86х63х54
Вес, кг.
14.15

Описание товара Кресло игровое Defender 64057 TORNADO BLACK/RED PU

Геймерское кресло с мягкими подлокотниками и подножкой. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Спинка кресла раскладывается до 135°. Обивка кресла выполнена из прочной экокожи черного и красного цвета.

Отзывы о товаре Кресло игровое Defender 64057 TORNADO BLACK/RED PU




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Геймерское кресло с мягкими подлокотниками и подножкой. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Спинка кресла раскладывается до 135°. Обивка кресла выполнена из прочной экокожи черного и красного цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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