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Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53)

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Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53) - фото 2
Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53) - фото 3
Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53) - фото 4
Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53) - фото 5
Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53) - фото 6
Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53) - фото 7
Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53) - фото 8
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Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53) - фото 10
Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53) - фото 11
Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
Dreame Trouver E10
Комплектация
НЕРА-фильтр х 2 шт, боковая щетка х 2 шт., основная щетка, салфетка х 3 шт.
  • Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53) - фото 1
  • Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53) - фото 2
  • Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53) - фото 3
  • Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53) - фото 4
  • Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53) - фото 5
  • Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53) - фото 6
  • Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53) - фото 7
  • Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53) - фото 8
  • Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53) - фото 9
  • Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53) - фото 10
  • Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53) - фото 11
  • Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702372
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Комплект аксессуаров
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
Dreame Trouver E10
Предметы в комплекте
салфетка, боковая щетка, прямая щетка, фильтр
Тип фильтра
НЕРА-фильтр
Комплектация
НЕРА-фильтр х 2 шт, боковая щетка х 2 шт., основная щетка, салфетка х 3 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х6
Вес, г.
300

Описание товара Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53)

Комплект аксессуаров Trouver RAK53 предназначен для роботов-пылесосов. Комплект состоит из: основной щетки, боковых щеток - 2 шт., HEPA-фильтров - 2 шт., сменных салфеток - 3 шт. Роботы-пылесосы требуют регулярного обслуживания и замены расходных материалов, среди которых ключевую роль играет фильтры, щетки и сменные салфетки.

Отзывы о товаре Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Комплект аксессуаров
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
Dreame Trouver E10
Предметы в комплекте
салфетка, боковая щетка, прямая щетка, фильтр
Тип фильтра
НЕРА-фильтр
Комплектация
НЕРА-фильтр х 2 шт, боковая щетка х 2 шт., основная щетка, салфетка х 3 шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект аксессуаров Trouver RAK53 предназначен для роботов-пылесосов. Комплект состоит из: основной щетки, боковых щеток - 2 шт., HEPA-фильтров - 2 шт., сменных салфеток - 3 шт. Роботы-пылесосы требуют регулярного обслуживания и замены расходных материалов, среди которых ключевую роль играет фильтры, щетки и сменные салфетки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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