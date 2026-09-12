Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53)
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Характеристики
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
Dreame Trouver E10
Комплектация
НЕРА-фильтр х 2 шт, боковая щетка х 2 шт., основная щетка, салфетка х 3 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702372
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплект аксессуаров
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
Dreame Trouver E10
Предметы в комплекте
салфетка, боковая щетка, прямая щетка, фильтр
Тип фильтра
НЕРА-фильтр
Комплектация
НЕРА-фильтр х 2 шт, боковая щетка х 2 шт., основная щетка, салфетка х 3 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х6
Вес, г.
300
Описание товара Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E10 (RAK53)
Комплект аксессуаров Trouver RAK53 предназначен для роботов-пылесосов. Комплект состоит из: основной щетки, боковых щеток - 2 шт., HEPA-фильтров - 2 шт., сменных салфеток - 3 шт. Роботы-пылесосы требуют регулярного обслуживания и замены расходных материалов, среди которых ключевую роль играет фильтры, щетки и сменные салфетки.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Комплект аксессуаров
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
Dreame Trouver E10
Предметы в комплекте
салфетка, боковая щетка, прямая щетка, фильтр
Тип фильтра
НЕРА-фильтр
Комплектация
НЕРА-фильтр х 2 шт, боковая щетка х 2 шт., основная щетка, салфетка х 3 шт.
Страна производитель
Китай
Комплект аксессуаров Trouver RAK53 предназначен для роботов-пылесосов. Комплект состоит из: основной щетки, боковых щеток - 2 шт., HEPA-фильтров - 2 шт., сменных салфеток - 3 шт. Роботы-пылесосы требуют регулярного обслуживания и замены расходных материалов, среди которых ключевую роль играет фильтры, щетки и сменные салфетки.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
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