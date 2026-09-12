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Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный

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Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 1
Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 2
Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 3
Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 4
Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 5
Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 6
Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 7
Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 8
Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 9
Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 10
Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 11
Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 12
Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 13
Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Объем
0.6 л
Цвет
черный
  • Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 1
  • Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 2
  • Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 3
  • Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 4
  • Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 5
  • Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 6
  • Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 7
  • Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 8
  • Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 9
  • Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 10
  • Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 11
  • Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 12
  • Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 13
  • Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702234
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Объем
0.6 л
Материал корпуса
стекло
Цвет
черный
Функции и особенности
защита от перегрева, защита от работы без воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х12
Вес, г.
661

Описание товара Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный

Электрическая турка Starwind STG6053 разработана для любителей свежесваренного кофе с насыщенным вкусом и ароматом. Резервуар изготовлен на основе прозрачного ударопрочного стекла и облает емкостью 0.6 л. Пластиковая рукоятка эргономичной формы не нагревается, позволяя комфортно и безопасно удерживать турку Starwind STG6053. На подставке с контактной базой расположена кнопка включения/выключения со световым индикатором нагрева. Технология защиты от перегрева повышает безопасность в эксплуатации прибора.

Отзывы о товаре Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Объем
0.6 л
Материал корпуса
стекло
Цвет
черный
Функции и особенности
защита от перегрева, защита от работы без воды
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая турка Starwind STG6053 разработана для любителей свежесваренного кофе с насыщенным вкусом и ароматом. Резервуар изготовлен на основе прозрачного ударопрочного стекла и облает емкостью 0.6 л. Пластиковая рукоятка эргономичной формы не нагревается, позволяя комфортно и безопасно удерживать турку Starwind STG6053. На подставке с контактной базой расположена кнопка включения/выключения со световым индикатором нагрева. Технология защиты от перегрева повышает безопасность в эксплуатации прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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