Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Объем
0.6 л
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702234
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Объем
0.6 л
Материал корпуса
стекло
Цвет
черный
Функции и особенности
защита от перегрева, защита от работы без воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х12
Вес, г.
661
Описание товара Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный
Электрическая турка Starwind STG6053 разработана для любителей свежесваренного кофе с насыщенным вкусом и ароматом. Резервуар изготовлен на основе прозрачного ударопрочного стекла и облает емкостью 0.6 л. Пластиковая рукоятка эргономичной формы не нагревается, позволяя комфортно и безопасно удерживать турку Starwind STG6053. На подставке с контактной базой расположена кнопка включения/выключения со световым индикатором нагрева. Технология защиты от перегрева повышает безопасность в эксплуатации прибора.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Объем
0.6 л
Материал корпуса
стекло
Цвет
черный
Функции и особенности
защита от перегрева, защита от работы без воды
Страна производитель
Китай
Электрическая турка Starwind STG6053 разработана для любителей свежесваренного кофе с насыщенным вкусом и ароматом. Резервуар изготовлен на основе прозрачного ударопрочного стекла и облает емкостью 0.6 л. Пластиковая рукоятка эргономичной формы не нагревается, позволяя комфортно и безопасно удерживать турку Starwind STG6053. На подставке с контактной базой расположена кнопка включения/выключения со световым индикатором нагрева. Технология защиты от перегрева повышает безопасность в эксплуатации прибора.
Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электрическая турка Starwind STG6053 600Вт черный