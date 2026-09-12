Миксер планетарный Starwind SPM5180 1000Вт ежевичный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
пластик
Цвет
фиолетовый
Мощность, Вт
1000
Импульсный режим
да
Время непрерывной работы
15
Число скоростей
6
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702195
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Прочее
книга рецептом в комплекте
Страна производства
Китай
Функции и особенности
нескользящие ножки, цельнометаллические насадки
Материал корпуса
пластик
Цвет
фиолетовый
Мощность, Вт
1000
Импульсный режим
да
Время непрерывной работы
15
Число скоростей
6
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5.5 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-венчик, насадка-лопатка, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х25
Вес, кг.
5.8
Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM5180 1000Вт ежевичный
Планетарный миксер Starwind SPM5180 – функциональная модель, которая гарантирует быстрое смешивание ингредиентов и устранение комочков в креме, муссе и соусе. Станет помощником каждой хозяйке, которая оценит его по достоинству. Мощность современного планетарного миксера составляет порядка 1000 Ватт, а объем предусмотренной в конструкции чаши равен 5.5 литра. Имеется шесть скоростных режимов, а принцип действия основан на планетарном вращении. Корпус изготовлен из прочного пластика, выполнен в ежевичном цвете. В комплекте есть три насадки, ножки прорезиненные.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, 500 вт, профессиональные
Теги товара: мощные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Бренд
Тип товара
Миксеры
Прочее
книга рецептом в комплекте
Страна производства
Китай
Функции и особенности
нескользящие ножки, цельнометаллические насадки
Материал корпуса
пластик
Цвет
фиолетовый
Мощность, Вт
1000
Импульсный режим
да
Время непрерывной работы
15
Число скоростей
6
Вращение чаши
да
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Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5.5 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-венчик, насадка-лопатка, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Планетарный миксер Starwind SPM5180 – функциональная модель, которая гарантирует быстрое смешивание ингредиентов и устранение комочков в креме, муссе и соусе. Станет помощником каждой хозяйке, которая оценит его по достоинству. Мощность современного планетарного миксера составляет порядка 1000 Ватт, а объем предусмотренной в конструкции чаши равен 5.5 литра. Имеется шесть скоростных режимов, а принцип действия основан на планетарном вращении. Корпус изготовлен из прочного пластика, выполнен в ежевичном цвете. В комплекте есть три насадки, ножки прорезиненные.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, 500 вт, профессиональные
Теги товара: мощные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, 500 вт, профессиональные
Теги товара: мощные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Миксер планетарный Starwind SPM5180 1000Вт ежевичный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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