Миксер планетарный Starwind SPM7166 1900Вт хамелеон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
1900
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702185
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
1900
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5.5 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-венчик, насадка-лопатка, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х39х28
Вес, кг.
6.6
Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM7166 1900Вт хамелеон
стационарный миксер мощность 1600 Вт
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Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
1900
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5.5 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-венчик, насадка-лопатка, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
стационарный миксер мощность 1600 Вт
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Миксер планетарный Starwind SPM7166 1900Вт хамелеон - по цене 9390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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