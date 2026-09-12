Top.Mail.Ru
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 1
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 2
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 3
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 4
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 5
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 6
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 7
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 8
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 9
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 10
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 11
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 12
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 13
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 14
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 15
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 16
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 17
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 18
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 19
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 20
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 21
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 22
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 23
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 24
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 25
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 26
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 27
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 28
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 29
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 30
Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
фиолетовый
Мощность, Вт
1900
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 1
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 2
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 3
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 4
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 5
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 6
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 7
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 8
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 9
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 10
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 11
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 12
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 13
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 14
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 15
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 16
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 17
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 18
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 19
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 20
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 21
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 22
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 23
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 24
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 25
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 26
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 27
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 28
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 29
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 30
  • Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702183
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
фиолетовый
Мощность, Вт
1900
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5.5 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-венчик, насадка-лопатка, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х37х26
Вес, кг.
6.6

Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный

Миксер StarWind SPM7168 может стать незаменимым помощником на кухне. Прибор обладает оптимальной мощностью в 1600 Вт. При этом миксер работает достаточно тихо. Материал корпуса – металл; пластик высокого качества. Это значит, что прибор может служить долгое время. С помощью миксера удобно готовить пюре, соусы и другие блюда, так как устройство хорошо взбивает, измельчает и смешивает продукты и жидкости. Количество насадок у данной модели – 3 оптимально для воплощения различных рецептов. Приятный цвет модели может отлично гармонировать с другой техникой на кухне и интерьером помещения.

Отзывы о товаре Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
фиолетовый
Мощность, Вт
1900
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5.5 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-венчик, насадка-лопатка, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер StarWind SPM7168 может стать незаменимым помощником на кухне. Прибор обладает оптимальной мощностью в 1600 Вт. При этом миксер работает достаточно тихо. Материал корпуса – металл; пластик высокого качества. Это значит, что прибор может служить долгое время. С помощью миксера удобно готовить пюре, соусы и другие блюда, так как устройство хорошо взбивает, измельчает и смешивает продукты и жидкости. Количество насадок у данной модели – 3 оптимально для воплощения различных рецептов. Приятный цвет модели может отлично гармонировать с другой техникой на кухне и интерьером помещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...