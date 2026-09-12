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Аккумулятор Ryobi 18В RB1840T 5133005618 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор Ryobi 18В RB1840T 5133005618

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Аккумулятор Ryobi 18В RB1840T 5133005618 - фото 1
Аккумулятор Ryobi 18В RB1840T 5133005618 - фото 2
Аккумулятор Ryobi 18В RB1840T 5133005618 - фото 3
Аккумулятор Ryobi 18В RB1840T 5133005618 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB1840T 5133005618 - фото 1
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB1840T 5133005618 - фото 2
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB1840T 5133005618 - фото 3
  • Аккумулятор Ryobi 18В RB1840T 5133005618 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701999
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, г.
732

Описание товара Аккумулятор Ryobi 18В RB1840T 5133005618

Мощный 4.0Ач HIGH ENERGY аккумулятор увеличивает продолжительность работы до трех раз а мощность до 20% по сравнению с аккумуляторами Ryobi® Lithium предыдущего поколения



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Отзывы о товаре Аккумулятор Ryobi 18В RB1840T 5133005618




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный 4.0Ач HIGH ENERGY аккумулятор увеличивает продолжительность работы до трех раз а мощность до 20% по сравнению с аккумуляторами Ryobi® Lithium предыдущего поколения


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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