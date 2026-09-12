Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность
25200
Подогрев воды
да
Функция автоматического отключения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701978
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
140
Грязевая фреза комплекте
да
Производительность
25200
Подогрев воды
да
Забор воды
да
Насадки
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Ширина, см
320
Высота, см
525
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х72х48
Вес, кг.
15
Описание товара Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423
Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423 предназначена для домашнего использования. Применяется для очистки машин, транспортных средств, инструментов, фасадов, террас, полов и бетонных дорожек путем удаления стойких загрязнений с использованием чистой воды с или без чистящего моющего средства.
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Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
140
Грязевая фреза комплекте
да
Производительность
25200
Подогрев воды
да
Забор воды
да
Насадки
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Ширина, см
320
Высота, см
525
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Страна производитель
Китай
Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423 предназначена для домашнего использования. Применяется для очистки машин, транспортных средств, инструментов, фасадов, террас, полов и бетонных дорожек путем удаления стойких загрязнений с использованием чистой воды с или без чистящего моющего средства.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Мойка высокого давления Ryobi RY140PWA-P 5133005423 - стоимость товара 25470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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