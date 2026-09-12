Саша Весна 4. Кукла мягконабивная
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Характеристики
Описание товара Саша Весна 4. Кукла мягконабивная
Кукла Саша Весна 4 из серии «Поиграй со мной!» - мягко-набивная кукла, которая станет настоящей подружкой для ребёнка. Милый образ куклы с очаровательным личиком приятно порадуют любого малыша. В комплект одежды куклы входит: трикотажное платье с короткими рукавами, отложным воротником, застёжкой сзади на «Велкро». Спереди на платье кокетка, от кокетки вниз заложены 2 складки. Низ рукавов платья обработан эластичной тесьмой. Трикотажные панталоны. Жакет из велюра с подкладом переда из подкладочной ткани, с застёжкой спереди сверху на «Велкро». Трикотажные носочки. Игровые возможности куклы: элементы одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Игры с этой куклой дают ребёнку возможность проявлять заботу, формируют навыки ответственного поведения. Рост куклы 42 см. Глаза вставные закрывающиеся. Волосы длинные, забраны в 2 хвостика. Тело куклы пропорционально. Руки, голова и ноги выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище - мягко-набивное. Кукла Саша Весна 4 соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
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